"Тернейлес" поглотил "Пластун"

ОАО "Тернейлес" завершило реорганизацию в форме присоединения 100% дочерней компании ОАО "Пластун".

Запись о прекращении деятельности ОАО "Пластун" была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 19 июня. Напомним, что решение о присоединении было принято на внеочередном собрании акционеров АО "Тернейлес" 30 января 2009 г. Основным условием реорганизации являлось сохранение неизменной величины уставного капитала АО "Тернейлес".