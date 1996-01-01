Абоненты "Дальсвязи" экономят на Интернете

Абонентская база услуг широкополосного доступа в Интернет ОАО "Дальсвязь" в I квартале 2009 г. в сравнении с I кварталом 2008 г. увеличилась на 137,14 тыс., до 343,337 тыс. абонентов.

При этом среднемесячная выручка на абонента (ARPU) снизилась с 926 до 876 руб.Отметим, что доходы "Дальсвязи" от внутризоновой связи сократились на 4%, до 605 млн руб. Отрицательная динамика обусловлена уменьшением трафика на 17% в связи с мобильным замещением.