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Работники 50-го ремонтного завода тоже хотят зарплату
Профсоюз работников 50-го ремонтного завода во Владивостоке 24 июня обратился в прокуратуру с жалобой. Задолженность по зарплате достигла семи месяцев и превысила 9 млн руб. Рабочие отчаялись, а наиболее активные увольняются. Единственное на Дальнем Востоке предприятие по ремонту артиллерийского вооружения теряет ценные кадры.
- "В цехах осталось чуть более 40 человек, - сообщил председатель профкома предприятия Юрий СЕМЫНИН. - Между тем, наша работа востребована. Только в этом году мы выполнили 23 заказа, и есть договоры еще на семь. Недавно выиграли конкурс, проведенный сахалинскими пограничниками. Не понятно, почему нет денег на зарплату, и мы не видим, чтобы директор предпринимал какие-то меры". По словам же директора завода Анатолия БЕССОНОВА, причин тяжелой ситуации завода много - безграмотная политика предыдущего руководства завода, задержка с проведением тендеров, которые состоялись лишь в мае, неплатежи и экономический кризис, ударивший по бюджету России. "Ситуация тяжелая, но свет в конце тоннеля уже виден, - заверил "ЗР" Анатолий Бессонов. - Боюсь сглазить, но все же скажу. В пятницу, 25 июня, из Москвы экспресс-почтой нам были отправлены документы. На этой неделе мы их получим и сможем взять аванс, который позволит полностью погасить задолженность по зарплате".
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