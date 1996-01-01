"Аском" занимается чисткой

Ведущая риелторская компания Владивостока Торговый дом "Аском", стремясь в период кризиса сохранить свои позиции на рынке, "уверенно чистит старые кадры и смело ориентируется при подборе персонала на перспективную молодежь". Об этом сообщает статья на корпоративном сайте компании.

Не секрет, что старые риелторы давно уже работают как индивидуалы. "Избавляясь от "застоявшегося" наследства и, прилагая усилия для подготовки кадров "с нуля", компания уверена в своих силах и нацелена на дальнейшее улучшение уровня сервиса и укрепление доверия клиентов".