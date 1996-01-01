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Горностаевская... лужайка
Через 4 года знаменитая владивостокская свалки в районе Горностая превратится в красиво ухоженную лужайку, уверяют ее проектировщики.
Завершено проектирование рекультивации существующего полигона твердых бытовых отходов, выполненное ФГУП "Гостехстрой" (Москва). Проект передан на госэкспертизу, и, как ожидается, уже в июле могут состояться торги на выбор генподрядной организации. Неожиданностей с экспертизой быть не должно, проектировщики уложились в сумму, обозначенную в целевой федеральной программе подготовки саммита АТЭС, частью которой и будет рекультивация Горностаевской свалки. Общий объем финансирования составит 1,104 млрд руб., в том числе 772,9 млн руб. предоставит федеральный бюджет. Остальные средства должен выделить бюджет Приморского края. Финансирование и строительство рассчитаны на период до 2012 г.
ДосьеПолигон находится в черте г. Владивостока и эксплуатируется с 1967 г. Общая площадь отчуждения под рекультивацию 15,9 га, площадь, занимаемая непосредственно отходами, 8,54 га. Общий объем отходов на момент изысканий 1,390 млн куб. м.
Рекультивация Горностаевского полигона ТБО будет состоять из двух этапов: технического и биологического. На первом этапе предполагается строительство подпорных каскадных стен вокруг тела свалки, в том числе и со стороны моря, высотой до 8 м, сооружение ливневого лотка для отвода ливневых и талых вод от трубы под автодорогой Владивосток - Артём, создание гидроизоляционного экрана, закрывающего поверхность полигона (устройство "саркофага") и устройство 8 скважин для отвода биогаза. В процесс биологической рекультивации, рассчитанный на 4 года, включены работы по завозу и подготовке почвы поверх саркофага и посеву на ней многолетних трав.
Начальник управления экологических программ администрации г. Владивостока Александр КОРШЕНКО высоко оценивает проект рекультивации горностаевской свалки:
- Рекультивационные работы начнутся с тушения горящих отходов. Но свалка и после начала рекультивационных работ не перестанет принимать отходы. Их просто больше некуда девать, новый полигон ТБО еще не подготовлен к работе. Даже нет окончательного согласования земель под его строительство, хотя процедура согласования с Минобороны, в чьем ведомстве находится предполагаемая территория ТБО, длится не один год. В 2007 г. был заключен контракт с ФГУП "Гостехстрой" (Москва), субподрядная организация - "Энергоконсалтинггрупп", на проектирование нового полигона ТБО, который предположительно разместится районе ручья Безымянного, в нескольких километрах от бухты Горностай. Общий объем финансирования, составит примерно 1,405 млрд руб., хотя разработка проектно-сметной документации еще не завершена. На новом полигоне ТБО предполагается создать сортировочный комплекс и полигон на 300 тыс. т мусора в год. Он покрывает потребности города в утилизации и рассчитан будет на 30 лет.
Рекультивация действующей свалки - это не единственная проблема, которая еще требует решения. Перед проектировщиками стоит задача утилизации выделяемого из скважин биогаза. Сразу отметим, что это не тот метан, который можно забивать в баллоны и сжигать в быту.
Проект рекультивации горностаевской свалки находится под контролем специально созданной и постоянно действующей рабочей группы, в составе которой представители федеральных, краевых и городских структур власти. В задачи группы входят в том числе и работа с проектировщиками, всевозможные консультации и согласования.
А вот утилизация золоотвалов ТЭЦ, к сожалению, не заложена в объекты саммита АТЭС. Похоже, жить нам с ними придется еще долго. По действующему в России природоохранному законодательству утилизацией должен заниматься тот, кто загрязняет. Но энергетики и не думают этого делать вот уже много лет.
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