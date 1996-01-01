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Цветная перспектива

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Использовать кризис как шанс обойти конкурентов сегодня мечтают многие. В Комсомольске-на-Амуре это делают. О развитии нового направления на рынке полиграфических услуг Комсомольска-на-Амуре рассказал "ЗР Хабаровск" директор ООО "Агора" Александр БЯНКИН.

- Предприятие ООО "Агора" было создано в марте 2001 года и работало в секторе черно-белой печати. Как и сейчас, основными направлениями деятельности предприятия были полиграфия, информационные услуги, оптовая торговля писчебумажными принадлежностями. Приобретение в 2003 году полноцветной печатной машины XEROX Phaser 7700 позволило нам выйти на рынок цветной печати. Постепенно нарабатывалась база, расширялся ассортимент предложений, заказов становилось все больше, оборудование работало на полной загрузке. В итоге в декабре 2006 года была куплена цифровая печатная машина XEROX DC250, в результате чего мы смогли снова расширить ассортимент выпускаемой печатной продукции: освоили печать рекламных проспектов, календарей, этикеток, флаеров. Покупка оказалась своевременной: спрос на продукцию постоянно возрастал, загрузка оборудования достигала 100 %, и машина полностью окупилась за полгода. Мы поняли, что возникла необходимость приобрести еще одну машину. И вот в цеху уже XEROX DC7000AP. Это вывело нас на новые направления в бизнесе - за счет снижения стоимости копии и значительного повышения производительности.

- Какая продукция пользуется спросом у клиентов в настоящее время, когда приходится экономить на всем?

- Сейчас мы выпускаем бухгалтерские документы, документы налоговой отчетности, нормативные документы для бухгалтеров и предпринимателей города, все виды бланков строгой отчетности, а также выполняем индивидуальные заказы на печатную продукцию. По-прежнему пользуются спросом различные раздаточные материалы: листовки, рекламные брошюры, флаеры. Много заказов связано с рекламными и агитационными акциями, отчетными периодами. В последнее время из-за кризиса структура спроса несколько изменилась: клиенты стремятся снизить стоимость за единицу продукции, но при этом сохранить тираж.

- По каким критериям выбиралось вами печатное оборудование для типографии?

- На данный момент у нас работают 3 машины - Xerox Phaser7700, XEROX DC250, XEROX DC7000AP. Критерии выбора были одни: высокое качество, высокая скорость, высокая рентабельность.

- Не могли бы вы охарактеризовать в целом рынок полиграфических услуг в Комсомольске? Насколько он развит, какие есть перспективы?

- Включая нас, в городе порядка четырех значимых предприятия осуществляют полиграфические услуги, но мы - единственная компания, работающая на цифровом оборудовании такого уровня. Остальные предприятия, на которые приходится 75-80% рынка нашего региона, используют офсетное оборудование, которое предназначено для выполнения заказов с большими тиражами и, соответственно, более длинными сроками изготовления продукции. Основные заказчики в нашем регионе - госструктуры, рекламные агентства, крупные предприятия, а также коммерческие банки и страховые компании. Раньше они предпочитали печататься в Хабаровске, а теперь все чаще обращаются к услугам местных полиграфистов. Потенциал у рынка, несомненно, есть. Показательно, что, несмотря на кризис, спрос на полиграфическую продукцию снизился незначительно, и мы ожидаем, что недавно приобретенная машина XEROX DC7000 AP достаточно быстро окупится. К тому же на местном рынке наблюдается небольшой рост. Думаю, эта тенденция сохранится и в будущем.

- Планируете ли вы дальнейшее расширение?

- Многие считают, что расширяться в такое время, когда кризис, неразумно. В какой-то мере это так: рынок не стабилен. И мы решили улучшить качество некоторых видов продукции, дополнить ассортимент, для чего недавно приобрели новое современное оборудование для брошюровки. В целом обстоятельства позволяют смотреть в будущее вполне оптимистично. Нами уже многое сделано: база наработана, технологии освоены и есть потенциал, а значит, возможности для развития и роста.

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