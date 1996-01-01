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Superjet-100 готов к серийному производству
КнААПО готово к серийному производству лайнеров SuperJet-100. Такой вывод сделал 25 июня министр промышленности и торговли России Виктор ХРИСТЕНКО, посетив Комсомольск-на-Амуре.
Он осмотрел производственные площадки предприятия и дал высокую оценку новому оборудованию, установленному на КнААПО в рамках модернизации. "На сегодняшний день завод полностью готов к серийному производству лайнеров "Сухой Суперджет-100", и его планируется начать уже в конце нынешнего года", - отметил министр. Как сообщили в пресс-центре краевого правительства, в рамках государственной поддержки на эти цели заводу будет выделено из федерального бюджета 3,6 млрд рублей. Виктор Христенко также заявил, что достигнуты определенные договоренности с производителями двигателей об их поставке к началу серийного производства в Комсомольск. Губернатор Вячеслав ШПОРТ добавил, что кадровая проблема на предприятии также решается успешно. В частности, на базе Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета создана система подготовки специалистов для отрасли. По словам генерального директора компании "Сухой" Михаила ПОГОСЯНА, программа "Superjet-100" на будущий год полностью обеспечена заказами и на 50% есть задел на 2011 год.
Как уже сообщалось, первым из иностранных заказчиков самолёт Sukhoi SuperJet 100 получит армянская авиакомпания "Армавиа". "Эта модель уже находится в окончательной стадии сборки и вскоре будет поставлена заказчику", - сообщила директор по связям с общественностью "Гражданских самолетов Сухого" Ольга КАЮКОВА, отметив, что решение о поставке первого SSJ 100 принималось, исходя из конфигурации заказа. "Это зависит от ряда вещей - конфигурация определяется заказчиком, и чем она проще, тем проще изготовить первый самолет", - пояснила она, напомнив, что в среднем цена лайнера по каталогу составляет $28 млн.
Всего на сегодня портфель твёрдых заказов на SSJ 100 составляет 150 самолетов, 30 из них приходятся на долю "Аэрофлота", 10 принадлежат итальянским компаниям. На прошлой неделе стало известно, что твердый контракт на 10 бортов" заключает главный перевозчик "Газпрома" - "Газпромавиа", их заказ уже уходит на 2013 год.
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