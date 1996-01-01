"Амурметалл" тонет

Задолженность ОАО "Амурметалл" перед поставщиком нефтепродуктов ООО "Рикком" составляет 4,5 млн руб. Но это мизер по сравнению с долгами компании, например, энергетикам - свыше 200 млн руб.

Филиал ОАО "ДЭК" - "Хабаровскэнергосбыт" намерен сократить поставки электроэнергии на объекты крупнейшего металлургического завода Дальнего Востока до уровня технологической брони. Кроме того, филиал ОАО "ДЭК"- "Хабаровскэнергосбыт", как и ООО "Рикком", обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с исковыми требованиями на 206 млн рублей. Но и это семечки. Согласно отчету компании за первый квартал 2009 года общая сумма кредиторской задолженности "Амурметалла" превысила 20 млрд руб.

По словам представителя предприятия, главная причина неплатежей - мировой финансовый кризис, приведший к существенному ухудшению ситуации на рынке, в результате снизились объемы производства и выручка. В первом квартале 2009 года объем производства, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, снизился на 29%. По итогам 2008 года получены убытки в размере 1,4 млрд руб. С апреля цеха предприятия остановлены из-за отсутствия металлолома. Заградительная мера в виде переноса таможенного оформления экспорта металлолома на Камчатку не помогла.

Также собеседник отметил, что планов по организации на базе "Амурметалла" нового предприятия нет. "Мы считаем, что необходимо ввести процедуру наблюдения и с учетом нового статуса выйти из ситуации", - подытожил он.

И на предприятии решением суда введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен член НП "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" Владимир ИГНАТОВ.

"Сегодня перспективы развития российской металлургической отрасли представляются туманными, - комментирует директор хабаровского офиса "Тройки Диалог" Наталья ВОЙЧУК. - Во-первых, объемы строительства в России, на которое приходится 50-60% внутреннего потребления металлов, в 2009 году сократятся, по нашим прогнозам, на 35-40% по сравнению с прошлым годом. Во-вторых, цена металла на мировых рынках упала почти вдвое - в прошлом году тонна металла стоила более $700, теперь за тонну дают менее $400. В связи с этим многие российские металлургические компании вынуждены были сократить производство более чем в два раза. Выжить в таких условиях могут только те предприятия, которые накопили за прибыльные годы солидную "подушку ликвидности" в виде свободных денежных средств. А те компании, которые в последние годы в ожидании роста экономики и увеличения спроса активно привлекали займы для расширения и модернизации производства, оказались в очень тяжелом положении". Это об "Амурметалле".

Что будет дальше с предприятием, не берется прогнозировать ни один эксперт. Все в руках властей. Как заявлял губернатор края Вячеслав ШПОРТ представителям СМИ, достигнута договоренность с ВТБ о предоставлении кредита "Амурметаллу" на 7 лет под залог 100% акций. Однако решение о финансировании завода на данный момент не принято.