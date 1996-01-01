Здравоохранению требуются инженеры

Увеличение числа бюджетных мест коснулось в этом году многих технических специальностей. Это говорит о том, что государство всерьез столкнулось с проблемой острой нехватки инженерных кадров практически во всех отраслях экономики. Причем инженеры сегодня нужны не только в строительстве и машиностроении, но и в медицине, и в освоении Мирового океана.

Этот факт еще раз доказывает увеличение количества бюджетных мест на специальности, связанные с акустическими системами и медицинской техникой. Единственный вуз на Дальнем Востоке, который готовит профессионалов в этих областях, - Дальневосточный государственный технический университет.

"Специальность "Акустические приборы и системы" существует в нашем вузе уже давно - Кафедра гидроакустики Дальневосточного политехнического института была открыта в 1969 г. для подготовки инженеров-акустиков для заводов радиоэлектронного профиля. Вскоре кафедра зарекомендовала себя не только как место подготовки инженеров, но и как научный координационный центр новых морских технологий. С 1974 г. кафедра является инициатором проведения всесоюзных и российских конференций в области разработки новых технических средств исследования и освоения океана, - рассказывает доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой гидроакустики и ультразвуковой техники ДВГТУ Владимир КОРОЧЕНЦЕВ. - Сегодня потребность в специалистах-акустиках значительно возросла - они требуются на заводах, в научно-исследовательских организациях, коммерческих структурах для создания и внедрения в действие новых систем связи, освоения Мирового океана, защиты биоресурсов и т.д. До недавнего времени выпуск таких специалистов был небольшой - ежегодно мы принимали на бюджетные места не больше 10 человек. Последние три года, в связи с ростом спроса на этих специалистов, растет и госзаказ - в этом году мы может принять на бюджетные места 35 человек".

На базе кафедры гидроакустики и ультразвуковой техники открыты и еще две очень востребованные специальности - "Инженерное дело в медико-биологической практике" и "Биотехнические и медицинские аппараты и системы". Выпускники этих специальностей в зависимости от уровня полученного образования могут быть востребованы в качестве научных сотрудников в институтах, занимающихся исследованием современных методов диагностики и лечения болезней, в организациях, разрабатывающих и сопровождающих электронное медицинское оборудование. Выпускники подготовлены для работы по таким востребованным на рынке труда специальностям, как инженер-электронщик, инженер-конструктор, инженер-технолог. Сегодня существует огромная потребность в выпускниках этой специальности не только в Приморье, но и во всем Дальневосточном Федеральном округе. При этом подготовку таких специалистов на Дальнем Востоке осуществляет только ДВГТУ.

"Наши выпускники востребованы практически на всех уровнях современной системы здравоохранения, - продолжает Владимир Короченцев. - Ведь без электронных приборов сегодня нельзя ни правильно поставить диагноз, ни провести операцию. А эти приборы нужно осваивать, правильно эксплуатировать, проводить техническое обслуживание. Кроме этого, стоит подумать и о том, чтобы на базе промышленных предприятий открывать подразделения, которые будут производить медицинскую технику. Для этого тоже нужны высококвалифицированные специалисты, и это для наших выпускников - дело будущего. Поэтому на эти специальности также в этом году увеличен набор".

О том, чтобы на рынок труда вышел специалист высокого уровня, заботится преподавательский коллектив кафедры. В ее составе - 5 докторов и 6 кандидатов наук. Также для преподавания привлекаются специалисты в области физической акустики и ультразвуковых технологий, морской акустики и гидрофизики, компьютерных технологий и акустических измерений. На данный момент на кафедре реализуется многоуровневая система образования, благодаря этому студенты имеют возможность выбрать ту квалификацию, к которой они более склонны.

Первый вариант - это получение квалификации инженера (срок обучения пять лет).

Второй вариант - получение степени бакалавра (срок обучения четыре года). После получения степени бакалавра студенты могут продолжить обучение в магистратуре (срок обучения два года, по завершении обучения защищается магистерская диссертация).

В магистратуре студенты могут получить углубленные знания по выбранной специальности. Если студенты хотят посвятить себя научной работе, то они имеют возможность обучения в аспирантуре.

Для поступления на данные специальности абитуриенты должны предоставить в приемную комиссию результаты ЕГЭ по русскому языку и математике. Физику, химию, информатику и биологию абитуриенты могут досдать с 7 по 17 июля в ДВГТУ. При положительных результатах ЕГЭ абитуриенты будут зачислены на бюджетные места.

Прием заявлений на сдачу ЕГЭ проводится до 5 июля в приемной комиссии ДВГТУ по адресу: г.Владивосток, ул.Пушкинская, 10, каб. 319.