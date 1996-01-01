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Бухгалтеры будут востребованы всегда
Эксперты утверждают, что при выборе профессии выпускник школы должен, прежде всего, ориентироваться на собственные способности к той или иной деятельности. Не стоит сбрасывать со счетов и общую ситуацию на рынке труда. А вот следовать моде на те или иные специальности эксперты считают не совсем правильным.
Определиться со способностями помогают психологи, профориентационные тесты и личные ощущения. О ситуации на рынке труда специально для "ЗР" рассказали специалисты в этой области.
По словам начальника отдела профориентации и профобучения Управления государственной службы занятости населения Приморского края Ирины ФЕДОРЕЕВОЙ, наиболее востребованы сегодня рабочие кадры. "80% вакансий, которые сегодня есть в Службе занятости, это рабочие специальности. То есть наиболее востребованы специалисты с начальным профессиональным образованием. Постоянно требуются рабочие кадры для строительной отрасли (каменщики, столяры, бетонщики, машинисты бульдозера), металлообработки, судостроения. Специалисты со средним специальным образованием требуются в сфере здравоохранения, рыбной отрасли (технологи-рыбообработчики, матросы на суда рыбного и торгового флота). Для выпускников высших учебных заведений есть вакансии в сфере образования, здравоохранения, правоохранительных органах. Правда, большинство вакансий предлагается в сельской местности".
Что касается прогноза, то, по словам Ирины Федореевой, уже сегодня увеличивается спрос на инженерно-технических работников, улучшилась ситуация с трудоустройством специалистов в сфере технологии общественного питания. Все более востребованными становятся специалисты со средним и высшим фармацевтическим образованием. Реализация инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли повысит потребность в специалистах с профильным образованием в этой области.
Что касается коммерческих вакансий, то разброс востребованных позиций здесь также достаточно широк. Вот что по этому поводу говорят специалисты кадрового холдинга "АНКОР" во Владивостоке.
По словам Татьяны ГРИШИНОЙ, ведущего консультанта АНКОРа во Владивостоке, в последнее время увеличилось количество запросов на провизоров, фармацевтов и врачей-консультантов. "В недалёком будущем спрос на таких специалистов будет ещё больше. Это связано с планируемым выходом в наш регион крупных федеральных аптечных сетей. Поэтому фармацевтическое образование всегда будет востребовано. Тем более что карьерные маршруты в этой сфере разнообразны: если вас не привлекает работа в аптеке, то вы всегда сможете утроиться на работу медицинским представителем в компанию-производителя лекарственных препаратов, БАДов и медицинского оборудования. Отмечу, что начальный уровень заработной платы на этой позиции составляет в среднем от 25 000 рублей", - говорит консультант.
"Высоким остается спрос на специалистов в области продаж. Если вы планируете начинать свою карьеру в продажах, то на начальном этапе достаточно просто высшего образования и наличия определённых личных качеств. Если мы говорим о построении карьеры и управлении продажами, то профильное экономическое образование будет являться безусловным преимуществом для такого менеджера. Через 3-5 лет, я думаю, спрос на специалистов по продажам не упадет. Но уже сейчас заметно, как меняются требования к уровню квалификации таких специалистов. Востребованы люди с профильным образованием, а также с конкретными результатами и профессиональными достижениями. Так что карьеру в этой области лучше начинать со студенческой скамьи", - считает консультант Анна ЛЕГКИХ.
"Всегда и в любых экономических условиях востребованы бухгалтеры", - отмечает консультант Александра РОЩЕКТАЕВА. А Наталья БАЛАЕВА говорит о том, что технические специалисты, инженеры, IT-специалисты (особенно программисты "1С") - одни из наиболее стабильных и востребованных профессий.
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