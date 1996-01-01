Справка БТИ не требуется для амортизации капвложений

Здание, в котором организация провела капремонт, можно амортизировать сразу после его ввода в эксплуатацию, естественно, при наличии актов приема-сдачи выполненных работ. К такому выводу пришел Минфин в письме от 8 мая 2009 г. № 03-03-06/2/101. Компанию, которая обратилась за разъяснением в финансовое ведомство, интересовал вопрос: должна ли она для списания данных затрат дожидаться получения документов, подтверждающих внесение органами технической инвентаризации соответствующих изменений в план помещений? Судя по ответу, который она получила из уст финансистов, это вовсе ни к чему.

По материалам Buhnews.Ru, Klerk.Ru и информагентств.