"Приморскуголь" повременит с распределением прибыли

Акционеры ОАО "Приморскуголь" (входит во Владивостокский филиал ОАО "СУЭК") на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2008 г., а чистую прибыль в размере 195,931 млн руб. оставить нераспределенной. Выручка компании в 2008 г. выросла на 12,2%, до 2 млрд 467 млн 303 тыс. руб.