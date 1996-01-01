НСРЗ изготовит главный пролет моста через Золотой Рог

ОАО "Находкинский судоремонтный завод" (НСРЗ) изготовит секции главного пролета мостового перехода через бухту Золотой Рог на сумму ориентировочно в 1,9 млрд руб. По сведениям "ЗР", вопрос об одобрении крупной сделки с ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" на изготовление секций вынесен на внеочередное собрание акционеров НСРЗ 17 июля.