"Командировочные" добрались на такси в состав расходов

Тот факт, что сотрудник добирался до места командировки на такси, вовсе не означает, что данные затраты компании придется "повесить" на свою чистую прибыль. В письме от 22 мая 2009 г. № 03-03-06/1/339 специалисты Минфина отметили, что, согласно подпункту 12 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса, к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией, относятся затраты организации на командировки. Таковые, в частности, включают в себя и расходы на проезд работника к месту командировки и обратно. Именно поэтому, если данные затраты документально подтверждены и экономически обоснованы, то им самое место в налоговых расходах.