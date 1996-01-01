Количество сделок купли-продажи увеличилось

Как сообщил РИА "Дейта" руководитель Центра мониторинга рынка недвижимости "Тренд" Алексей КАЛИНИН, всего в мае заключено порядка 1400 сделок, в то время как в январе - менее 900. В том числе во Владивостоке заключено порядка 560 сделок, почти в два раза больше, чем в январе. Совокупный объем сделок в "квадратных метрах" вырос с 38 тыс. до 60 тыс.