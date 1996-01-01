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Маркетинг в условиях кризиса
Конференция "Инновации в маркетинге" входит во всероссийский цикл региональных конференций "Маркетинг успеха". Тема конференции на этот раз актуальна именно для сегодняшней ситуации на рынке - "Результативные решения для роста продаж в условиях 2009 года". Традиционно участники конференции - это топ-менеджмент, специалисты в области маркетинга и рекламы, специалисты по продажам.
Докладчики этого мероприятия обладают не просто теоретическими знаниями, это специалисты-практики, сами успешно применяющие в собственном бизнесе все те подходы, о которых говорят. Руслан АШЫМКАНОВ - представитель TROUT&PARTNERS (компании знаменитого Джека ТРАУТА) в странах СНГ, компании, имеющей офисы в 72 странах мира; Александр УДОВИЧЕНКО - управляющий партнер агентства Can!BTL (Кобэ, Япония) в России; Вадим ШИРЯЕВ - председатель комитета инновационного маркетинга Гильдии МАРКЕТОЛОГОВ, управляющий партнер компании UpGrape Marketing; Игорь КАЧАЛОВ - основатель и руководитель Агентства "Качалов и Коллеги". В 2005 году по результатам опроса генеральных директоров и топ-менеджеров он вошел в ТОП-5 самых влиятельных маркетинговых консультантов.
В программу конференции эксперты собрали эффективные решения для ведения бизнеса в жестких условиях. Каждый из инструментов позволяет поднять продажи на 20-30% уже за 3-4 месяца использования.
Первый день конференции - бизнес-форум - это встреча профессионалов, на которой участники смогут перенять опыт сильнейших ТОП-менеджеров России из первых уст, найти ответы на самые актуальные для региональных рынков вопросы.
Второй день - семинар, где каждый вопрос будет обсуждаться более подробно: разработка и обоснование маркетинговых проектов, гарантирующих рост продаж и быстрый возврат инвестиций; технология влияния на ROI в маркетинге; алгоритм расчета минимально необходимого маркетингового бюджета; формирование плана работы по оптимизации маркетинга и продаж.
Конференции стартовали 4 мая в Казани, впереди еще Новосибирск, Красноярск, Саратов, Калининград, Тюмень, Тверь и т.д. Всероссийский цикл региональных конференций "Маркетинг успеха" - это действительно востребованные темы и успешные решения для регионов.
Дополнительную информацию по программе и участию в конференции можно получить по телефону во Владивостоке (4232)64-24-00 и в Москве - (495)649-1-649, а также на сайте организатора конференции во Владивостоке - РА "Эддисон" www.eddison.ru.
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