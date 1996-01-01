"Эльдорадо" в ожидании

Заметка о возможной продаже магазинов сети "Эльдорадо", опубликованная в №43 "ЗР", вызвала заметный резонанс в бизнес-кругах региона. Сразу после публикации руководство компании "Эльдорадо" решило прокомментировать ситуацию.

"Не буду скрывать, что определенное падение объемов продаж в ритейле бытовой технике присутствует. В том числе и в нашей сети, - говорит генеральный директор сети "Эльдорадо" Игорь НЕМЧЕНКО. - Дальний Восток - не исключение. В то же время торговая марка "Эльдорадо" с Дальнего Востока не уходит. Мы рассматриваем возможность передачи бизнеса по франшизе. Но только под нашей торговой маркой. Других вариантов нет и быть не может. В настоящее время идут переговоры, но окончательное решение еще не принято. Поэтому я не готов сказать, что будет с каждым конкретным магазином сети на Дальнем Востоке.

Если говорить о ситуации в Находке (там сотрудники забаррикадировались в магазине и требовали выплату заработной платы. - Прим. автора), то руководство компании считает это хулиганской выходкой. Считаем, что прокуратура даст правовую оценку действиям участников конфликта. Наша компания работает в соответствии с Трудовым кодексом. Заявления сотрудников о принудительном увольнении не имеют под собой почвы", - говорит топ-менеджер компании.