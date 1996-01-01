ОАО "Спасскцемент": развитие вопреки кризису

Спасские цементные заводы концерна "Востокцемент" без всякого преувеличения являются сегодня локомотивом приморской промышленности, от их работы зависит весь строительный комплекс края, включая выполнение планов по подготовке к саммиту АТЭС 2012 г., а также стройки Дальневосточного федерального округа в целом. Как справлялось ОАО "Спасскцемент" с разразившимся в 2008 г. глобальным финансово-экономическим кризисом и как преодолеть его последствия - обсуждали акционеры общества на годовом общем собрании, состоявшемся в Спасске.

Для участия в собрании были зарегистрированы 38 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 1 002 393 100 обыкновенными именными акциями, что составляет 92,68% от общего числа размещенных обществом обыкновенных акций. Таким образом, собрание, которое вел председатель совета директоров ОАО "Спасскцемент" Владислав ИВАНИЦКИЙ, было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Таковых было восемь: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового 2008 г.; о выплате дивидендов за 2008 г.; избрание членов совета директоров и ревизора общества; утверждение аудитора общества на 2009 г., утверждение устава общества и положения о правлении в новой редакции, привлечение обществом кредитов.

С отчетом совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности по итогам 2008 г. выступил управляющий ОАО "Спасскцемент" Алексей СЫСОЕВ. Он отметил, что преобладающей и приоритетной для общества деятельностью является производство цемента, и в этом отношении по сравнению с 2007 г. достигнут внушительный прирост на 72,2%. В количественном выражении произведено на 860 тыс. тонн цемента больше, а в целом объём производства за 2008 г. составил 2 млн 73 тысячи тонн.

Алексей Сысоев подчеркнул, что впервые с 1992 г. весь парк вращающихся печей "Спасскцемента" работал без скидки на сезонность спроса, то есть с самого начала календарного года. В работе были обе технологические линии Новоспасского цементного завода и вращающиеся печи Спасского завода. Старт 2008 г. был очень обнадеживающим: по результатам работы первого квартала года темпы роста производства цемента к соответствующему периоду предыдущего года составляли свыше 400%, темпы продаж - свыше 420%. Во втором квартале темпы производства и продаж хотя и были снижены, но также в 2,5 раза превышали объемы 2007 г. Однако ударивший по строительной отрасли кризис отразился на спросе рынка, поэтому по результатам работы в третьем и, особенно, в четвертом кварталах года темпы развития были резко снижены. По отношению к 2007 г. они составили 145,6% и 70,3% по производству, 138,4% и 61,4% - по продажам цемента.

Однако характерно, что продажи, базирующиеся на спросе рынка, снизились в наибольшей степени в направлении западных и центральных регионов РФ. Так, если доля продаж к итогу для предприятий Московской области составляла в первом квартале 6,4% к объему года, во втором - 7%, то в третьем - 0,8%, а в четвертом - всего лишь 0,1%.

Основная же часть цемента реализовывалась в ДВФО, при этом значительное увеличение продаж имело место для предприятий Приморского края: рост составил 58,3 тыс. тонн, или 7,3% от всего годового увеличения.

Алексей Сысоев подробно осветил вопросы повышения эффективности оборудования заводов, экономии используемых в производстве угля и электроэнергии, освоения новых технологий и продвижения новых марок цемента. В итоге в 2008 г. рентабельность продаж составила 13,5%, а чистая прибыль составила 578,850 млн руб. К сожалению, по этому показателю в силу кризиса отрасли в целом отмечено снижение на 13,5%.

Утвердив большинством в 99,97% годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность, собрание акционеров решило распределить прибыль ОАО по результатам финансового следующим образом: 8 546 752 рублей - в резервный капитал до достижения им размера, определенного уставом общества, оставшуюся часть прибыли по результатам финансового 2008 г. направить на развитие производства. За решение не выплачивать дивиденды акционерам проголосовало большинство участников собрания, составившее 99,92% голосующих акций.

Кроме того, аналогичным большинством голосов была утверждена новая редакция Устава ОАО "Спасскцемент". Она включила в себя изменение компетенции Правления общества, а также ранее зарегистрированные в виде изменений данные о размере и структуре уставного капитала ОАО "Спасскцемент". Также приведены в соответствие действующему законодательству Российской Федерации и уточнены некоторые другие положения Устава Общества.

Решения годового общего собрания акционеров ОАО "Спасскцемент" специально для "ЗР" прокомментировал член Совета директоров Общества, заместитель генерального директора УК "Востокцемент" по правовым вопросам Андрей ПАВЛЕНКО. Он отметил, что все вопросы, вынесенные на повестку дня, были рассмотрены, по ним были приняты решения. Изменения в уставе общества, по его словам, были обусловлены в том числе проведенной ранее дополнительной эмиссией акций, в результате которой уставный капитал общества был увеличен почти в 2 раза. "В существующей непростой экономической ситуации акционеры приняли единственно правильное решение - направить всю полученную прибыль на развитие производства, - подчеркнул Андрей Павленко. - Кроме того, на общем собрании было принято решение о привлечении обществом займов, также обусловленных необходимостью развития производства, включая решение вопросов экологического характера. В этой связи абсурдными выглядят утверждения некоторых недобросовестных СМИ о якобы одобренной собранием выдаче неких займов представителям руководства ОАО "Спасскцемент". Данные вопросы не выносились и не рассматривались".

Дмитрий ШАЛДЕНКО, начальник отдела маркетинговых исследований УК "Востокцемент":

- Текущее состояние цементной отрасли России определяется экономической ситуацией в стране. Уже в 2008 г. было отмечено снижение производства цемента на 10,6 процента по сравнению с 2007 г. (53,6 млн тонн цемента против 59,9 млн), что было связано как с массированным ввозом импортного цемента на волне высоких цен в первом полугодии, так и с падением спроса на цемент во втором.

Показатели первых пяти месяцев 2009 г. свидетельствуют, что производство цемента сократилось на 33,2% по сравнению с 2008 г. В то же время в целом по году прогнозируется сокращение производства цемента в России всего на 20-25%, которое составит 40-42 млн тонн. Такое незначительное снижение по сравнению с сокращением на 35% спроса на цемент связано с вытеснением с рынка импортной продукции. ОАО "Спасскцемент", пользуясь трехкратным повышением цен на цемент в западной части России, резко увеличило объемы продаж за пределы ДВФО в 2007 и 2008 годах. Благодаря этому рост производства составил 160%, но уже в третьем-четвертом квартале 2008 г. продажи цемента за пределы ДВФО стали снижаться из-за снижения цен в западной части России. Данная тенденция имела место и в 2009 году, производство цемента на ОАО "Спасскцемент" в январе-мае 2009 г. составило 27,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Благодаря начавшимся стройкам по подготовке саммита АТЭС-2012 падение спроса на цемент непосредственно в ДВФО будет менее сильным, чем в целом по России. Удовлетворяя потребность строек саммита в специальных цементах, сотрудники завода возобновили выпуск высокомарочного цемента ПЦ 550-Д0-Н и освоили производство сульфатостойкого цемента ССПЦ 400-Д0.

Все это позволит ОАО "Спасскцемент" произвести и продать в 2009 г. 1,1-1,2 млн тонн цемента и позволяет рассчитывать на дальнейшее увеличение продаж в 2010 г.