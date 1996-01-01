Предотвратить злОООупотребления

Новации в законодательстве о деятельности обществ с ограниченной ответственностью коснулись многих аспектов деятельности обществ. В этом есть несомненные плюсы. Все изменения направлены на предотвращение злоупотреблений правами, предоставленными обществу, его участникам и третьим лицам, а также на поддержание имущественной обеспеченности общества. Итак, теперь более подробно остановимся на изменениях, которые были внесены и вступят в действие с 1 июля 2009 г.

Для начала мне бы хотелось остановиться на том, что Учредительный договор теперь не будет являться учредительным документом. Т.е., в отличие от предыдущей редакции, где, напоминаю, было два учредительных документа, а именно Устав и Учредительный договор, в новой редакции остался только Устав. В Уставе общества теперь не должны содержаться сведения о размере уставного капитала и долях участников общества. А вот все другие положения, которые указаны в законодательстве, содержаться в нем просто обязаны. Также обращает внимание то, что выход участника из общества возможен, если только это прямо прописано в Уставе. Помимо этого должны быть прописаны прямой порядок выхода (т.е. сама процедура) и последствия данного действия. Все положения Устава должны приниматься теперь не 2/3, как было ранее, а всеми участниками единогласно.

Как сказано выше, Учредительный договор теперь не является учредительным документом, но при создании общества он все-таки необходим. Правда, называется он теперь договором об учреждении общества. На основании этого документа налоговый орган произведет внесение сведений о номинальной стоимости долей в уставном капитале и их владельцах. Однако после регистрации договор об учреждении приобретает режим коммерческой тайны. И, в отличие от Устава, его не надо предоставлять заинтересованным лицам. Далее, все данные об изменениях учредителей и долей будут прописываться в списках, которые обязаны будут вести все общества. В данном списке указываются сведения о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

Еще одно изменение касаемо перехода доли в уставном капитале общества... Все сделки по купле-продаже долей теперь обязательны для нотариального удостоверения. В противном случае сделка будет признана недействительной. При нотариальном удостоверении нотариус проверяет все данные, что будет содействовать усложнению подделки и завладением общества. Сам переход доли будет считаться осуществленным с момента нотариального заверения, либо с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Заявление об изменении данных, связанных с долями участников, теперь будет подавать сам нотариус в течение трех дней с момента совершения нотариального удостоверения данной сделки. К заявлению прилагается документ, послуживший основанием для перехода доли в уставном капитале общества.

Теперь немного о самом уставном капитале общества. После вступления в силу закона от 30.12.08 г. №312-ФЗ размер уставного капитала будет установлен в твердой валюте, т.е. теперь его минимальный размер будет составлять десять тысяч рублей. Отмечу, что в предыдущей редакции, которая будет действовать до 1 июля 2009 г., размер уставного капитала был привязан к размеру МРОТ, установленному на момент регистрации общества. Оплата уставного капитала допускается в соответствующей части даже после истечения годичного срока с момента государственной регистрации общества, если по тем или иным причинам отдельными участниками не были внесены вклады в оплату уставного капитала. Договором об учреждении общества может быть предусмотрено взыскание неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязанности по оплате долей в уставном капитале общества.

Также данными изменениями разрешено обществу в порядке реорганизации перерегистрироваться в общество любой организационно-правовой формы, тогда как ранее общество с ограниченной ответственностью могло стать только либо акционерным обществом, обществом с дополнительной ответственностью или производственным кооперативом.

Ну, вот самые яркие изменения, которые вступят в законную силу с 1 июля 2009 г. В соответствии с этим общества с ограниченной ответственностью, созданные до 1 июля 2009 г., должны будут внести все необходимые изменения в учредительные документы до 1 января 2010 г. При регистрации таких изменений регистрирующий орган должен отразить в ЕГРЮЛ сведения о размере уставного капитала и номинальной стоимости долей участников общества. Но даже сейчас уже можно регистрировать общества в соответствии с данными изменениями.

Мария ПОТЕМКИНА

юрист - консультант юридической компании "Туров и партнеры", опубликовано на сайте Buhnews.Ru.