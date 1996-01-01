Пилон начинается с ростверка

В минувшую пятницу, 19 июня, около 10 часов утра мостостроители приступили к бетонированию ростверка 9-й опоры моста через бухту Золотой Рог.

Иными словами, началась укладка бетона в фундамент одного из двух пилонов, на которых будет висеть вантовая конструкция моста. Он находится на южном берегу бухты, на полуострове Голдобина. Здесь работают подрядчики Тихоокеанской мостостроительной компании - "Дальмостострой". Таким образом, весьма буднично и деловито стройка вступила в новую стадию, к которой все это время готовились специалисты.

Ей предшествовал достаточно длительный процесс устройства буронабивных свай в котлованах будущих ростверков (некоторые из них пришлось заглубить на 20-30 метров). Затем был изготовлен сложный каркас из арматуры, на его вязку ушло более месяца.

Параллельно на строительных площадках на обоих берегах Золотого Рога шел монтаж трех бетонных заводов. Два из них теперь действуют на м. Голдобина, еще один, наиболее мощный итальянский завод производительностью 120 кубометров бетона в час смонтирован на северном берегу. Его можно увидеть чуть ниже памятника Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который сейчас закрыт специальным коробом.

Всего же к ответственному этапу бетонирования первого ростверка на линейку готовности поставлено пять бетонных заводов - еще два расположены непосредственно на производственной базе генерального подрядчика строительства "Тихоокеанской мостостроительной компании".

Как сообщили "ЗР" в "ТМК", значительные бетонные мощности сконцентрированы в непосредственной близости к объекту, потому что в режиме "нон-стоп" мостостроителям предстоит уложить 9600 кубометров самоуплотняющегося бетона. Для его производства в Санкт-Петербурге закупили специальные добавки. По технологии бетонирование ростверка необходимо выполнить за 4-5 суток. Проанализировав ситуацию, мостостроители решили задействовать в работах 4 завода. (К моменту выхода этого номера заливка ростверка может быть завершена).

Как подчеркнули в ТМК, дождливая погода, установившаяся на юге Приморья в эти дни, для столь ответственной операции не помеха.