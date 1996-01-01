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Строители моста на остров Русский катают самые большие трубы в России

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Выпуск труб диаметром более 2 метров, не имеющих аналогов в России, освоили специалисты Владивостокского филиала УСК "Мост" при строительстве мостового перехода на остров Русский. Собственная производственная база позволяет мостостроителям достичь значительной экономии средств при возведении одного из главных объектов саммита АТЭС-2012, сообщила пресс-служба компании.

- Мы первыми в стране начали катать трубы диаметром 2040 мм и толщиной стенки 20 мм, - рассказывает бригадир арматурно-сварочного цеха Сергей Осипов. - Аналогов такой трубы в России нет, больше их нигде не делают.

В арматурно-сварочном цехе, смонтированном на своей производственной базе на мысе Назимова, прямо "на месте" из листов металла изготавливают трубы необходимого диаметра. Это, можно сказать, ноу-хау специалистов Владивостокского филиала УСК "Мост". Такие трубы необходимы при строительстве всех вспомогательных и несущих конструкций. Например, служат своеобразными гильзами для проходки скважин сверхглубокого бурения при сооружении свай мостовых и пилонных опор. Здесь же работают высокотехнологичные линии по изготовлению металлоконструкций и арматурных заготовок.

- В цехе установлено самое современное оборудование. Скажем, машина плазменной резки позволяет разрезать металл толщиной до 35-40 мм - это наша палочка-выручалочка, на все случаи жизни, - сообщил зам. начальника цеха Василий АДАМЕНКО.

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