От заката до АТЭСа

В проектировании мостов через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный участвует Институт "Гипростроймост - Санкт-Петербург". Так что теперь генеральный директор института Игорь КОЛЮШЕВ - частый гость приморской столицы. В один из таких приездов он рассказал "ЗР" о ходе работ и возможных технических решениях, которые сейчас обсуждаются.

- Игорь Евгеньевич, ход работ на стройплощадках мостов вас устраивает?

- Работа с каждым днем идет все лучше, поначалу действительно шла раскачка, а сейчас все процессы активизировались. Видно, что подрядчики стараются обеспечить соответствующее качество, компенсировать некоторое отставание по срокам. Но до наиболее сложных технических вещей - сооружения пилонов и монтажа вантовых пролетов - еще далеко. Хотя на мосту через Золотой Рог подрядчик фактически вышел на бетонирование ростверка одного из пилонов.

- Похоже, на главной странице сайта института "Гипростроймост - Санкт-Петербург" изображен проект этого моста. Почему именно его выбрали для знакомства с вашим институтом?

- Он открывает главную страницу нашего сайта, конечно, не случайно. И, прежде всего, потому что проектирование и строительство этого моста для нашего коллектива продолжает оставаться одной из ключевых задач. Но, кроме всего прочего, это уникальный мост, штучная работа - по всем характеристикам. На сегодняшний день он - шестой в мире по длине вантового пролёта. Каждая такая конструкция не имеет никаких прямых аналогов, проектируется с использованием всех имеющихся достижений в этой области. Но каждый раз это индивидуальная, ни на что не похожая работа, требующая своих подходов, учитывающих климатические, рельефные и другие местные условия.

Особенность именно этого моста - пилоны необычной формы. Известны три стандартные формы пилонов: А-образные, Н-образные и Y-образные перевёрнутые. Мы же применяем совершенно нестандартную конструкцию, таких, по сути, не строили нигде: две наклонные расходящиеся стойки без верхней диафрагмы. С учётом нестандартно большой (740 метров) длины пролёта, такая работа требует особой ответственности. Подобные архитектурные и проектные решения - это всегда сочетание невозможного с возможным.

Нашей задачей было сделать этот мост узнаваемым. Вантовых мостов построено на сегодня уже довольно много, и не сразу, глядя на фотографию, можно отличить один от другого. В какой-то степени это оправдано, ведь стандартные технологические решения являются наиболее рациональными, они опробованы и, что называется, "прочувствованы" и проектировщиками, и строителями. Мы же добивались того, чтобы мост через бухту Золотой Рог получил свой неповторимый облик, тем более что и по техническим характеристикам этот мост войдёт в десятку крупнейших мостов мира. Это потребовало определённой технологической цены. Разработка нестандартной конструкции в реальной практике проектирования почти всегда ведёт к утяжелению технических решений, каким-то техническим проблемам. Мы должны были сделать таким образом, чтобы плата за этот нестандартный вид была приемлемой. Нужно было пройти по этой грани, найти баланс. И хотя мост ещё не построен, я считаю, нам удалось найти вполне эффективное решение технической задачи, достигнув при этом неповторимой архитектурной выразительности.

И еще один важный аспект - проектирование подобного класса мостов сразу повышает ранг проектировщика на порядок. Сделав такой объект, попадаешь в несколько иное сообщество проектировщиков, выходишь на новый уровень. Компаний, обладающих подобным техническим опытом, в мире единицы.

- Как возникла идея поработать на Дальнем Востоке?

- Наш институт - один из ведущих в области сооружения вантовых мостов в России. А поскольку здесь было изначально ясно, что мост будет вантовым, хотя бы в силу величины пролета, который нужно перекрыть, мы решили участвовать в этом проекте. Институт смог показать заказчику наш опыт в этой области и приложил все усилия для того, чтобы попасть в проект "Золотой Рог". Мы выиграли конкурс совместно с "Ленгипротрансом" по стадии "Проект", а на стадии рабочей документации стали генеральным проектировщиком.

- Проясните, пожалуйста, степень вашего участия в проекте моста на остров Русский.

- На стадии "Проект" по мосту на остров Русский мы работали на подряде у омского "Мостовика", который выполнял функции генпроектировщика, - разрабатывали проект собственно вантовой части. Рабочую документацию по мосту "Восточный Босфор" готовит генподрядчик, то есть компания УСК "Мост". Но к ее разработке он привлёк три организации: омский "Мостовик", ОАО "Институт Гипростроймост - Москва" и наш институт. Мы полностью делаем проверку всех расчётных решений, включая аэродинамику, статические и динамические расчёты. А также согласовываем и принимаем все принципиальные технические решения по элементам вантовой части мостового перехода.

- В последнее время ведутся довольно активные дискуссии по поводу возможности "навешивания" на этот мост различных коммуникаций - водопровода, газопровода, высоковольтного кабеля, с вашей точки зрения, это сделать возможно?

- Что касается водоснабжения и газа, такое решение возможно. И более того, на стадии проекта заложена возможность пропустить трубу водоснабжения по мосту - для этого внутри конструкции предусмотрено место, учтена также нагрузка. То есть мы проектируем конструкцию таким образом, что, если труба будет проложена, то конструкция ее выдержит.

А вот что касается кабеля (это относительно новая задача, на стадии проекта ее не было), то мостостроители не очень приветствуют эту идею. Поскольку он очень высокого напряжения, и существует опасность коррозии конструкции под действием наведенных токов. Конечно, можно разрешить и эту проблему, но это очень дорого и технически достаточно сложно.

- Вам, наверное, приходилось слышать посыл о том, что мосты к саммиту АТЭС-2012 года во Владивостоке построить не успеют? Мол, сроки диктует сама технология, а они упущены... Что вы на это можете сказать?

- Нужно сказать откровенно, что срок строительства этих сооружений действительно весьма критический, особенно это касается моста на остров Русский. В силу того, что он длиннее, у него выше пилоны, больше пролёт. Есть некая линейная зависимость между длиной пролёта и сроком строительства. Можно сказать, что сооружений подобного класса в такие сроки, в которые нам предстоит уложиться, вообще-то в мире никто ещё не строил.