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Автосалон из Кореи

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Хабаровске на Восточном шоссе открылся первый официальный дилерский центр Hyundai в Дальневосточном регионе - компания "Чемпион". Дилерский центр Hyundai в Хабаровске представляет собой современный комплекс, включающий в себя выставочный зал для продажи автомобилей и сервисную зону, оснащенную современным оборудованием, специальными инструментами, диагностическим оборудованием, включая малярно-кузовной цех.

Здесь можно не только выполнить ремонт любой сложности, но и купить запчасти и аксессуары, установить противоугонные системы. При приобретении автомобиля в этом автосалоне клиент может рассмотреть все интересующие его варианты покупки автомобиля в кредит, лизинг, страхования автомобиля. В перспективе компания рассматривает систему тренд-ин, когда клиент может обменять подержанную машину на новые автомобили Hyundai с доплатой. Сотрудники сервисной зоны, менеджеры по работе с клиентами, систематически проходят обучение в Хендэ Мотор СНГ. Главным отличием хабаровского дилерского центра является качественное предоставление всего спектра услуг, начиная от покупки автомобиля и дальнейшего гарантийного и послегарантийного обслуживания, а также кузовного ремонта, до обмена автомобиля, купленного в центре "Чемпион", на любой новый автомобиль марки Hyundai иностранного производства, поставляемого в РФ. "Сегодня при покупке автомобиля человек выбирает не только сам автомобиль, но и предоставляемый сервис, и в связи с этим мы делаем все, чтобы ожидания высокого уровня обслуживания нашего клиента оправдались на 100 процентов", - заявил генеральный директор дилерского центра "Чемпион" Сергей Фёдорович Пляцек. Причем клиенты, купившие автомобиль в центре "Чемпион", получают 10%-ный бонус на все виды кузовного ремонта.

Как считают эксперты, корейские автопроизводители выбрали удачный момент заявить о своем присутствии на дальневосточном рынке и в Хабаровске, в частности. Удар по японским автомобилям "секонд хенд" заставил местных автодилеров искать нишу для приложения своих сил и средств. Тем более в Хабаровске недавно закрылся автосалон представительства "Форда". А свято место, как известно, пусто не бывает.

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