Хабаровск договаривается с китайцами по-крупному

Представители Хэйлунцзянской объединенной компании по развитию экономики и техники во главе с генеральным директором Тун Чен Бо второй раз посетили Хабаровск. Гостей из Поднебесной заинтересовали несколько проектов, предложенных им в апреле мэрией: строительство 50-метрового бассейна и жилого комплекса в Южном округе, банно-гостиничного комплекса на ул. Запарина. Обсуждали китайские бизнесмены и вопрос строительства завода по производству облицовочного кирпича, стоимость которого оценивается в миллиард. Но, как подчеркнул г-н Тун Чен Бо, из всех городов Дальнего Востока компанию больше других интересует ведение бизнеса именно в Хабаровске. Тем более аналогичный завод облицовочного кирпича далеко - в Красноярске.