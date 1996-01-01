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Во Владивостоке продолжается конкурс среди муниципальных учреждений на лучшие условия труда
Глава города Владивостока И.С. Пушкарёв дал распоряжение об утверждении Плана по подготовке и проведению в городе Владивостоке в 2009 году мероприятий посвященных труду. В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 09. 10. 2007 № 1351 "Об утверждении Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года" и улучшения условий и охраны труда работников организаций города.
Со 2 марта 2009 года по 30 октября 2009 года проводится городской конкурс "Лучшая организация работ по охране труда и социальному партнёрству" среди муниципальных учреждений Владивостокского городского округа. В течение пяти месяцев специалисты управления по труду и занятости населения администрации Владивостока совместно с представителями отраслевых профсоюзов проведут проверки соблюдения законодательства по охране труда в городских муниципальных учреждениях: образования, культуры, здравоохранения. В связи с тем, что конкурс проводится по результатам работы участников в 2008 году, специалисты оценят, какой была среднемесячная зарплата работников, какие затраты несло учреждение на повышение квалификации сотрудников, оздоровление, а при необходимости - обеспечение спецодеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты. Участники также должны были предоставить сведения за 2008 год о количестве пострадавших от несчастных случаев, о наличии первичных средств пожаротушения и прочем.
Награждение победителей пройдет по трем номинациям:
"Лучшая организация по охране труда и социальному партнерству" в учреждениях здравоохранения;
"Лучшая организация по охране труда и социальному партнерству" в учреждениях культуры;
"Лучшая организация по охране труда и социальному партнерству" в образовательных учреждениях.
Главными целями конкурса являются: улучшения условий и безопасности труда, повышения престижности и значимости мероприятий по улучшению условий и охраны труда; развитие социального партнёрства в сфере труда; совершенствование механизма коллективно-договорного регулирования трудовых отношений; популяризация человека-труда среди молодежи.
Главное, что с помощью этого конкурса в нелегкое время кризиса, условия и безопасность труда учителей, врачей, воспитателей детских садов, библиотекарей, работников тех профессий, которые ежедневно спасают жизни, помогают появиться на свет нашим детям, дают образование - путевку в жизнь, эти условия станут значительно лучше.
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