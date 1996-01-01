www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.6 р. 100 JPY: 57.32 р.
EUR: 73.82 р. 10 CNY: 93.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Во Владивостоке продолжается конкурс среди муниципальных учреждений на лучшие условия труда

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Глава города Владивостока И.С. Пушкарёв дал распоряжение об утверждении Плана по подготовке и проведению в городе Владивостоке в 2009 году мероприятий посвященных труду. В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 09. 10. 2007 № 1351 "Об утверждении Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года" и улучшения условий и охраны труда работников организаций города.

Со 2 марта 2009 года по 30 октября 2009 года проводится городской конкурс "Лучшая организация работ по охране труда и социальному партнёрству" среди муниципальных учреждений Владивостокского городского округа. В течение пяти месяцев специалисты управления по труду и занятости населения администрации Владивостока совместно с представителями отраслевых профсоюзов проведут проверки соблюдения законодательства по охране труда в городских муниципальных учреждениях: образования, культуры, здравоохранения. В связи с тем, что конкурс проводится по результатам работы участников в 2008 году, специалисты оценят, какой была среднемесячная зарплата работников, какие затраты несло учреждение на повышение квалификации сотрудников, оздоровление, а при необходимости - обеспечение спецодеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты. Участники также должны были предоставить сведения за 2008 год о количестве пострадавших от несчастных случаев, о наличии первичных средств пожаротушения и прочем.

Награждение победителей пройдет по трем номинациям:

"Лучшая организация по охране труда и социальному партнерству" в учреждениях здравоохранения;

"Лучшая организация по охране труда и социальному партнерству" в учреждениях культуры;

"Лучшая организация по охране труда и социальному партнерству" в образовательных учреждениях.

Главными целями конкурса являются: улучшения условий и безопасности труда, повышения престижности и значимости мероприятий по улучшению условий и охраны труда; развитие социального партнёрства в сфере труда; совершенствование механизма коллективно-договорного регулирования трудовых отношений; популяризация человека-труда среди молодежи.

Главное, что с помощью этого конкурса в нелегкое время кризиса, условия и безопасность труда учителей, врачей, воспитателей детских садов, библиотекарей, работников тех профессий, которые ежедневно спасают жизни, помогают появиться на свет нашим детям, дают образование - путевку в жизнь, эти условия станут значительно лучше.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru