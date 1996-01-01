Приморье может потерять Дальзавод и 2000 рабочих мест

События, происходящие вокруг ОАО "ХК Дальзавод" на протяжении последних месяцев, уже не вызывают сомнений в попытке захвата предприятия. По требованию Управления федеральной налоговой службы по Приморскому краю на 18 июня назначено заседание Пятого апелляционного суда. УФНС РФ по Приморью требует отменить определение Арбитражного суда Приморского края от 20.04.09. о выборе СРО "Некоммерческое партнерство Тихоокеанская саморегулируемая организация" и назначении действующего конкурсного управляющего Дальзавода.

Действия налоговиков вызвали возмущение профсоюзного актива Дальзавода. По мнению тружеников предприятия, что озвучено в обращении к государственной власти и общественности, складывающаяся сегодня ситуация грозит вылиться в социальный конфликт.

Как отмечается в заявлении, сегодня Дальзавод вновь стал объектом пристального внимания ряда структур, заинтересованных нагреть руки на распродаже имущества предприятия, которое находится в состоянии процедуры банкротства. Решить вопрос предполагается просто: через назначение удобного конкурсного управляющего. Для этого предпринята попытка отменить соответствующее "кадровое" решение Арбитражного суда.

Напомним, что в настоящее время конкурсным управляющим ОАО "ХК Дальзавод" является Александр Чавычалов, кандидатура которого утверждена 20 апреля с.г. решением Арбитражного суда Приморского края.

Александр Чавычалов - профессиональный арбитражный управляющий, имеет два высших образования, степень кандидата экономических наук. В самые трудные для Дальзавода времена, в 2001-2006 гг., был внешним управляющим и вместе с командой единомышленников, вместе с коллективом смог придать новый импульс развития для предприятия. Уже в 2002 г. завод получил все лицензии на все виды работ. Восстановилась производственная деятельность. Последние три года завод занимается надводным судоремонтом порядка 65 судов, доковым ремонтом - в среднем 50 судов в год. Объем выпуска товарной продукции в 2007 году превысил те же показатели 2001 года почти в 14 раз. Недавно со стапелей "Дальзавода" сошел новый рыболовецкий сейнер "Гаккель", построенный по проекту специалистов предприятия. Судном уже заинтересовались рыбопромышленники Сахалина, Камчатки, научно-исследовательские организации.

Александр Чавычалов, еще будучи и.о. конкурсного управляющего, поставил перед собой и коллективом главную задачу - сохранить имущественный комплекс, основной производственный профиль Дальзавода, и, самое главное, рабочие места, ведь сегодня Дальзавод обеспечивает работой, стабильной заработной платой - одной из самых высоких в отрасли по ДФО около 2000 человек. Если считать с семьями, то это порядка 10 000 социально защищенных человек!

План конкурсного производства, представленный Чавычаловым, получил полное одобрение коллектива предприятия. Люди поддержали конкурсного управляющего, который не только заявил, что "будет сделано все, чтобы сохранить Дальзавод как единый производственный комплекс, сохранить кадровый и профессиональный потенциал", но уже начал эффективно работать.

"Мы все были возмущены той свистопляской с утверждением конкурсного управляющего, - говорит начальник одного из дальзаводских цехов Геннадий Лопухов. - В течение четырех месяцев тянулась эта процедура. Для назначения конкурсного управляющего потребовалось 5 заседаний суда! Все это время завод находился в подвешенном состоянии, заказчики сомневались, стоит ли размещать заказы на предприятии. Мы могли все потерять! А ведь завод активно работает. Только в начале этого года мы отремонтировали противолодочный корабль "Пантелеев", танкеры "Иркут" и "Ижора", в ремонте противолодочный и пограничные корабли, идет работа над установками для бурения скважин для мостов через Золотой Рог и на остров Русский.

Мы не хотим другого управляющего, не хотим, чтобы к руководству завода пришли люди, для которых предприятие ничего не значит. По информации, уже проходившей в СМИ, вопрос назначения конкурсного управляющего постоянно откладывался из-за того, что некие московские структуры собирались убрать с завода Чавычалова и поставить своего человека. По некоторым сведениям, бразды правления крупнейшим судоремонтным предприятием сегодня собираются дать представителю Башкирской СРО, который не имеет практического опыта работы в судостроительной отрасли.

Профсоюзный актив справедливо опасается, что решение о назначении нового управляющего может привести к остановке производственной деятельности и утрате производственного потенциала предприятия, что грозит превратить Дальзавод в еще одну зону социального конфликта - с невыплатами заработной платы, массовыми сокращениями, протестными акциями.

Необходимо отметить, что развернувшаяся сегодня борьба за кресло конкурсного управляющего означает, по сути, противодействие позиции государства, которое заинтересовано в сохранении и развитии завода, который входит в число стратегических предприятий России. В марте этого года состоялось заседание рабочей группы Правительственной комиссии по реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций. На заседании были согласованы необходимые условия процедуры конкурсного производства - сохранение единого имущественного комплекса, предназначенного для исполнения государственного оборонного заказа, а также исполнение контрактов по государственному оборонному заказу, сохранение трудового коллектива и основного профиля деятельности предприятия. Все эти меры четко прописаны в плане конкурсного производства, представленного А. Чавычаловым.

По мнению экспертов, есть большие сомнения, что назначенный новым конкурсным управляющим "варяг" нацелен решать государственные задачи. И хватит ли у него сил, профессионализма справиться с серьезными управленческими задачами на таком сложном, уникальном предприятии, как Дальзавод, где задействованы специфические технологические производственные процессы?

Судя по всему, о работе по сохранению предприятия речи и нет. Назначение нового управляющего - это всего лишь борьба за собственность, на распродаже которой некие люди собираются сорвать солидный куш. На кон поставлена судьба стратегического предприятия России и двух тысяч работников Дальзавода.

Профсоюзный актив Дальзавода просит вмешаться в ситуацию губернатора края.