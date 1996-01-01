"Росгосстрах - ДВ" дал прибавку в 15%

ООО "Росгосстрах - Дальний Восток" увеличило в 2008 году по сравнению с 2007 годом сбор премий на 15,2% - до 1 млрд 618,405 млн руб.

В том числе сборы по страхованию жизни составили 18,375 млн руб.; страхованию иному, чем страхование жизни, - 1 млрд 600,030 млн руб. Выплаты в 2008 году выросли на 8,5% - до 835,745 млн руб., сообщает пресс-служба компании.