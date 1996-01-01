Госдума готовит законопроект об облегчении выкупа недвижимости малым бизнесом

Госдума на заседании в пятницу приняла в первом чтении законопроект, облегчающий малому и среднему предпринимательству выкуп арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности государства и муниципалитетов. Предлагаемые поправки направлены на расширение возможностей малого и среднего бизнеса по выкупу арендуемой ими недвижимости. В законопроекте предлагается установить одним из условий предоставления преимущественного права на выкуп арендованного малым или средним бизнесом государственного и муниципального имущества отсутствие задолженности по арендной плате, штрафам, пеням на день подачи заявления о выкупе.