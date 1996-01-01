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Эйчары о наболевшем
Во Владивостоке HR-сообщество - одно из самых сильных на Дальнем Востоке. Это еще раз доказала IV региональная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы управления персоналом: опыт и перспективы", организованная Центром бизнес-образования "Седьмой уровень", региональной сетью кадровых агентств "Успех" при содействии департамента образования и науки Приморского края.
"В этом году несколько изменился формат конференции, - говорит директор сети кадровых агентств "Успех" Елена РАУД. - Мы значительно расширили тему, и, благодаря этому, значительно увеличилось число участников. Несмотря на то, что конференция всегда имеет одно и то же название, красной нитью проходит какая-то основная мысль. В этом году, что было особенно удивительно, основной темой стал даже не кризис, а системный подход к управлению персоналом. Большинство докладов так или иначе касались этой темы, причем инициатива пришла к нам от самих участников, что особенно приятно".
Действительно, теме системного подхода к управлению персоналом был посвящен целый ряд докладов. Наталья МАЗРОВА, психолог ОАО "ВМПТ", познакомила собравшихся с психологическими аспектами управления изменениями в организации. По ее мнению, управление изменениями начинается с осознания проблемы неэффективности. И это осознание полезно тем, что организация может заранее осуществить комплекс изменений в организации бизнеса. Ольга ПОГРЕБНЯК, директор департамента кадров транспортной группы FESCO, представила доклад "Мотивация как система", а Юлия СЕМИРЯЖКО, начальник отдела по работе с персоналом филиала "МТС" в Приморском крае, рассказала об опыте компании МТС в развитии менеджеров среднего звена.
Однако без "кризисных" выступлений на конференции не обошлось. Людмила НЕСИНА, директор по развитию ООО "Шанс", рассказала о том, как создать позитивное настроение в компании в условиях кризиса, а Борис ЮРЧЕНКО на примере холдинга "Альмега" показал новые подходы к управлению в новых экономических условиях.
Доклад-провокацию представил собравшимся директор по персоналу ООО УК "БАМР" Владимир ПАВЛОВСКИЙ. Он рассуждал о бесперспективности краткосрочного бизнес-образования на Дальнем Востоке России в условиях финансового кризиса. Доклад вызвал довольно бурное обсуждение в зале: собравшиеся разделились на тех, кто поддерживал выступающего, и тех, кто ему оппонировал.
Интригой конференции стало выступление "Человека в маске". Скрывающийся под маской директор по персоналу рассказал собравшимся о подводных камнях своей работы, о том, о чем раньше говорить было не принято.
Всего на конференции прозвучало 15 докладов, а в мероприятии приняло около 200 руководителей кадровых служб.
"Нас очень радует, что уровень докладов растет из года в год, - говорит руководитель Центра бизнес-образования "Седьмой уровень" Татьяна МАРЧЕНКО. - Если первые годы доклады носили в основном презентационный характер, то сейчас специалисты предприятий уже готовы делиться тем, что сделано, наработано. Это существенное организационное изменение. В этом году среди докладчиков - три кандидата наук и один доктор наук. Это говорит о том, что конференция стала научно-практической. На следующий год я призываю выступить организаторами всех, кто хочет. Приходите к нам, будьте организаторами вместе с нами, приносите свои идеи - мы открыты для всех".
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