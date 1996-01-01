Бизнес Приморья оставили без денег

Начало финансового кризиса, пришедшееся на осень в 2009 г., экономика Приморья смогла пережить без громких банкротств предприятий региона. Однако надежды собственников бизнеса на то, что в середине 2009 г. ситуация в финансовом секторе стабилизируется, не оправдались.

Банковские структуры, получившие деньги от государства на кредитование экономики, ударились в валютные спекуляции. По словам представителей бизнеса, в Приморском крае положение просто критическое. Большинство компаний остались без кредитных ресурсов. А ведь доступ к кредитным деньгам сегодня предприятиям важен как никогда. Поэтому уже к осени, возможно, сотни предприятий реального сектора экономики войдут в процедуру банкротства.

Технический дефолт

Большинство компаний, отрезанных от кредитных линий, формально виноваты в этом сами. Резкое падение производства или объемов продаж, обусловленное сжимающимся потребительским спросом, привело к тому, что работающие кредитные линии вовремя не были обслужены. "Речь идет о техническом дефолте. Это не означает, что предприятия полностью прекратили выплаты по кредиту. Как правило, они просто допустили просрочку платежа. А компания, допустившая хоть небольшую просрочку платежа, автоматически попадает в черный список "должников", с которыми банки сегодня даже не разговаривают", - комментирует ситуацию вице-президент УК "В-Лазер" Сергей МИТРОФАНОВ. - Причины, повлекшие технические дефолты, банковские структуры мало интересует. Самое главное в том, что бизнес, допустивший просрочку платежа (а это может быть не только просрочка по процентам, но и по телу кредита), для оздоровления своей финансовой ситуации больше не может рассчитывать на лояльность банковских структур. Очень сложно провести реструктуризацию долга, позиция банков в этом вопросе очень жесткая".

Именно в состоянии технического дефолта находятся десятки предприятий края. Многие из них в момент наступления кризиса находились в стадии модернизации. "К сожалению, это были короткие деньги, хотя нам необходимы были длинные кредиты, так как деньги вкладывались в покупку дорогостоящего импортного оборудования. Но при получении кредита нас заверяли, что кредиты будут пролонгированы, и таким образом по факту мы будем иметь "длинные" деньги. Финансовый кризис скорректировал позицию банковских структур. Нам отказали в пролонгации кредитов, и мы перестали обслуживать тело кредита", - заявили "ЗР" на условиях анонимности в одной из местных компаний.

Аналогичные проблемы у многих предприятий. Масштаб бизнеса при этом не имеет значения. Одна из предпринимательниц, имеющая павильон на рынке, не сумела погасить проценты по кредиту в 2 млн руб. в течение нескольких месяцев. Поэтому после переговоров с банком решила продать свою торговую точку. "Если бы дали отсрочку, я была бы готова выплатить более высокие проценты. А так как меня в банке не стали слушать, я решила продать свой бизнес и рассчитаться с банком ", - утверждает бывшая бизнес-леди.

Подобных историй много. Суть одна. Предприятие, попавшее в затруднительное финансовое положение, не может найти поддержку в банковском секторе. Поэтому у него выход один продажа бизнеса частному инвестору либо банкротство. А ведь банкротство бизнеса - это то, против чего сегодня борется государство на самом высоком уровне. Выделение государственных денег отдельным предприятиям - попытка потушить сильный пожар, поливая его водой из кружки.

Неликвидные залоги

Залоги банковских структур - тема, которую банковские служащие пока старательно обходят. В неофициальных беседах представители банков не скрывают, что они не знают, что делать с залогами. Падение стоимости акций предприятий и цен на недвижимость привело к тому, что залоговое имущество не покрывает выданные кредиты в отдельных случаях даже на 50%. С другой стороны, банки все равно вынуждены будут при невозврате кредита залоги выставлять на продажу. Вот только бывает, что имущество невозможно продать в силу его специфики. Например, рыболовный сейнер, находящийся в залоге, может продаваться несколько лет. И на его поддержание нужны значительные средства. А банки на эту статью расходов тратиться не намерены.

"Распродажа залогов банками уже началась, - рассказал в кулуарной беседе один из топ-менеджеров. - Лично у меня есть целый список коммерческих предложений от банков. В нем очень много разных позиций залогового имущества. Правда, банковские структуры оказались в ситуации, в которой находится большинство компаний. Покупателя на это имущество нет. Тем более по ценам банков. Теперь им предстоит принять непростое решение. Вкладываться деньгами, чтобы поддерживать его в нормальном состоянии, либо отдавать за "бесценок".

"Аресты счетов компаний по инициативе банков не вернут банкам проблемные деньги, - считает Сергей Митрофанов. - Банкам сегодня нужно пересматривать позицию. Если компанию можно спасти, значит, это нужно сделать. Работающее предприятие может в будущем отдать долг. "Мертвый" бизнес отдавать ничего не будет.

"Банкротство предприятий - процесс настолько длительный, что в проигрыше останутся банковские структуры, - заявили "ЗР" в одной из юридических контор. - На практике процедура банкротства затянется на несколько лет. В итоге кредиторам, а банки - это, как правило, кредиторы третьей очереди, уже ничего из высоколиквидных активов не достанется".

В то же время банки стараются не афишировать данную ситуацию. Более того, у некоторых банков наблюдается рост кредитного портфеля, правда, при этом о темпах роста просроченной задолженности информации почти нет.