Строители моста на острове Русский переселились в комфортабельное жилье

Рабочие владивостокского филиала открытого акционерного общества "УСК МОСТ", занятые на строительстве моста на остров Русский, переселились в комфортабельное жилье.

На прошлой неделе два комфортабельных жилых модуля приняты рабочей комиссией во главе с генеральным директором филиала компании Алексеем БАРАНОВЫМ.

Строители выполнили работу в кратчайшие сроки - с 5 апреля по 30 мая 2009 г., управившись меньше чем за два месяца. Каждый из модулей рассчитан на 276 человек, общая площадь - 4 тыс. 600 кв.м.

Заказ открытого акционерного общества"УСК МОСТ" выполнила компания ОАО "СКДМ" ("Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин"). Предприятие специализируется на изготовлении зданий контейнерного типа, в том числе и на монтаже вахтовых поселков.

- Даже находясь далеко от дома, строители имеют полный набор всех бытовых услуг - от телевизора и вкусной пищи до удобной кровати и бани. Это одна из главных составляющих успешной работы компании. Хорошие бытовые условия - важная и неотъемлемая часть общестроительной программы УСК "Мост", - прокомментировал событие первый заместитель директора филиала УСК "Мост" во Владивостоке Николай ГРЕБЕННИКОВ.

Напомним, недавно новое общежитие открылось и в вахтовом городке строителей моста на остров Русский.