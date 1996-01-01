Доходная радиация

В Приморском крае в скором времени должен появиться координационный центр радиационной безопасности. Ядерное испытание, проведенное северокорейским соседом 25 мая, стало очередным поводом для его создания.

В необходимости этого шага общественность дружно убеждали члены Шанхайской организации сотрудничества на Дальнем Востоке, нашедшие возможность ради такого случая собраться на научно-практическую конференцию в МГУ им. Невельского.

В Центр, по идее, должны будут стекаться сведения о сейсмических и радиационных наблюдениях. Но парадокс ситуации в том, что бесплатно сведениями готовы делиться только "Приморгидромет" и службы МЧС России. Научные институты, имеющие в своем распоряжении дорогостоящее оборудование по современному замеру радиационного фона, постараются заработать на ситуации.

Об этом в открытую заявила начальник лаборатории мониторинга радиоактивного загрязнения окружающей среды "Приморгидромета" Ольга СКАЛЬГА: "У нас очень старое оборудование, которое периодически выходит из строя. Например, в тот день, когда Северная Корея провела испытание, как раз вышел из строя прибор для измерения радиационного фона на одной из приграничных измерительных станций. Пришлось в срочном порядке доставлять прибор из Владивостока. Но я не могу напрямую обратиться в научный институт, закупивший себе современное оборудование с помощью грантовой поддержки международных фондов. Они попросят денег за работу. Не попросят денег только госструктуры".

Впрочем, даже про оперативный обмен сведениями между госструктурами можно только мечтать. В "Приморгидромете" о северокорейских взрывах узнали от... журналистов японской телекомпании NHK. Они, получив сводку от национальных сейсмостанций о факте подземных толчков, захотели прояснить ситуация с радиационным загрязнением на территории Приморского края...

Все-таки веселая страна Россия.