Часть акций "Амурметалла" может выкупить правительство Хабаровского края

В Арбитражный суд Хабаровского края 28 мая поступило заявление о признании ОАО "Амурметалл" банкротом. А уже 11 июня Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Газэнергпромбанка к ОАО "Амурметалл" и ООО "Сибирско-Амурская сталь" на сумму 94,723 млн руб. из-за задолженности по облигациям. Спасти металлургов может господдержка, которую в свое время пообещал премьер Владимир ПУТИН.

Инициатором дела о банкротстве "Амурметалла" выступил трейдер нефтехимической продукции ООО "Рикком" (Ангарск). В ООО сообщили, что исковое заявление подано по факту неисполнения обязательств по оплате поставок нефтехимии. Речь идет о поставках примерно 162 тонн продукции на сумму около 100 тыс. руб. Причем "Рикком" уже имеет на руках решение арбитражного суда Иркутской области о взыскании задолженности. Судебное разбирательство по делу в Хабаровске назначено на 25 июня. Эксперты считают, что незначительная сумма претензий кредитора может говорить о том, что банкротство инициировано с согласия собственника.

Тем временем губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ заявил журналистам, что руководство "Амурметалла" достигло определенных договоренностей о получении кредитных средств, которые необходимы предприятию для выхода из предбанкротного состояния.

"На заводе сложилась довольно тревожная ситуация. Буквально сегодня (11 июня) должны состояться решающие переговоры с руководством и владельцами. Они, на мой взгляд, достигли определенных договоренностей, в каком виде они буду получать кредиты", - сказал он.

По словам губернатора, для поддержки предприятия, которое из-за дефицита оборотных средств находится на грани банкротства, предлагались различные варианты. Сбербанк предлагал выдать необходимые кредиты под залог акций "Амурметалла".

"Обсуждалось, сколько им необходимо взять кредитов и сколько акций необходимо оставить в залог. На вчерашний день (10 июня) они договорились, в каком виде оставят в залог акции и получат кредиты", - сказал Вячеслав Шпорт.

По словам губернатора, в вопросах получения кредита были технические проблемы, касающиеся того, сколько процентов акций положить в залог, чтобы получить 3,3 млрд руб. кредита. "Я держу постоянную связь с руководством завода. Если надо, будем рассматривать разные вопросы, как спасти предприятие и сохранить достигнутые результаты, вплоть до предложения, которое они вносили о выкупе краевой администрацией части акций. И мы его рассматриваем, я дал такое поручение министру финансов края",- сказал Шпорт.

Завод был включен в список системообразующих предприятий, но это не помогло ему найти деньги. В феврале Внешэкономбанк отказал "Амурметаллу" в кредите для рефинансирования обязательств перед иностранными банками на $170 млн. После этого он получил несколько исков от держателей облигаций, в том числе Номос-банка, "КИТ финанс" и Оргрэсбанка.

По заявлению руководства компании, "Амурметалл" каждый месяц приносит примерно 180 млн руб. убытков от текущей деятельности. В мае премьер Владимир Путин в Комсомольске-на-Амуре обсудил с губернатором Хабаровского края и директором "Амурметалла" Сергеем ХОХЛОВЫМ ситуацию на заводе и предложил рассмотреть вариант создания частного государственного партнерства для улучшения ситуации на предприятии.