"Дальавиа" пойдет на торги

Трагедию бывшей бортпроводницы "Дальавиа" и ее матери, покончивших жизнь самоубийством, в Хабаровске напрямую связывают с банкротством этой авиакомпании.

27-летняя девушка, потерявшая любимую профессию и доходы к существованию, выбросилась с 10 этажа. Прожив одну ночь без дочери, ее мать написала на клочке бумаге, что не сможет жить без единственного ребенка. Банкротство крупнейшей компании Дальнего Востока обернулось трагедией не только для этой семьи.

Еще более 2000 бывших работников "Дальавиа" - авиатехники, инженеры, бортпроводники, пилоты, штурманы - до сих пор ждут выплаты почти 200 млн руб. заработной платы. На прошлой неделе стало известно, что выплат придется ждать долго: 8 июня в ОАО "Дальавиа" введена процедура конкурсного производства.

Как рассказал временный управляющий компании Вадим ВЕСЕЛКОВ, "компания не в состоянии расплатиться по своим обязательствам, финансовая устойчивость предприятия полностью утрачена". Он сообщил, что на прошедшем собрании кредиторов "мы приняли решение просить суд признать авиакомпанию банкротом, так как долги предприятия практически в два раза превышают стоимость активов. Кредиторская задолженность общества достигает 1,7 млрд руб., еще 200 млн руб. составляют долги по зарплате и компенсациям. Ликвидные активы "Дальавиа" оцениваются в 1 млрд руб.".

Среди главных кредиторов - ОАО "Хабаровский аэропорт", Федеральная налоговая служба и ряд банков. По словам Вадима Веселкова, он проведет инвентаризацию и оценку имущества компании, после утверждения конкурсной массы в соответствующем порядке активы начнут распродавать.

Как отмечают специалисты, наиболее ликвидными являются цех бортового питания, ресторан "Аквариум", кафе "Звездочка", гостиница, летный и административный комплексы "Дальавиа", а также вся техника компании.

По предварительным оценкам, от продажи активов компания сможет выручить не более 1 млрд руб. В первую очередь погасят долги по заработной плате, это чуть больше 200 млн руб., остающиеся деньги поделят пропорционально между всеми кредиторам. Так, например, если долг авиакомпании перед хабаровским аэропортом составляет около 300 млн руб, то предприятие может получить лишь половину этой суммы.

Рассчитываться с кредиторами компания-банкрот начнет в ноябре 2009 года.

Тем временем в отношении прежнего руководства авиакомпании продолжается расследование. Ранее генеральному директору "Дальавиа" Валерию ЧИЧИЛИМОВУ было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Речь идет, в частности, о предоставлении бесплатных билетов на рейсы на сумму более 1 млн руб. Кроме того, руководителям компании вменяется в вину незаконная продажа авиадвигателей.

Досье ОАО "Дальавиа" из-за долгов с 19 октября 2008 года прекратило выполнение полетов, отдав маршруты другим перевозчикам. С 1 ноября в авиакомпании была введена процедура наблюдения сроком на полгода. В результате сокращения штата из почти 2,8 тыс. человек первоначального состава на предприятии остались работать лишь 271 человек.

Ожидалось, что после прохождения процедуры банкротства "Дальавиа" войдет в состав "Авиалиний России".