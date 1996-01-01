Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Дальавиа" пойдет на торги
Трагедию бывшей бортпроводницы "Дальавиа" и ее матери, покончивших жизнь самоубийством, в Хабаровске напрямую связывают с банкротством этой авиакомпании.
27-летняя девушка, потерявшая любимую профессию и доходы к существованию, выбросилась с 10 этажа. Прожив одну ночь без дочери, ее мать написала на клочке бумаге, что не сможет жить без единственного ребенка. Банкротство крупнейшей компании Дальнего Востока обернулось трагедией не только для этой семьи.
Еще более 2000 бывших работников "Дальавиа" - авиатехники, инженеры, бортпроводники, пилоты, штурманы - до сих пор ждут выплаты почти 200 млн руб. заработной платы. На прошлой неделе стало известно, что выплат придется ждать долго: 8 июня в ОАО "Дальавиа" введена процедура конкурсного производства.
Как рассказал временный управляющий компании Вадим ВЕСЕЛКОВ, "компания не в состоянии расплатиться по своим обязательствам, финансовая устойчивость предприятия полностью утрачена". Он сообщил, что на прошедшем собрании кредиторов "мы приняли решение просить суд признать авиакомпанию банкротом, так как долги предприятия практически в два раза превышают стоимость активов. Кредиторская задолженность общества достигает 1,7 млрд руб., еще 200 млн руб. составляют долги по зарплате и компенсациям. Ликвидные активы "Дальавиа" оцениваются в 1 млрд руб.".
Среди главных кредиторов - ОАО "Хабаровский аэропорт", Федеральная налоговая служба и ряд банков. По словам Вадима Веселкова, он проведет инвентаризацию и оценку имущества компании, после утверждения конкурсной массы в соответствующем порядке активы начнут распродавать.
Как отмечают специалисты, наиболее ликвидными являются цех бортового питания, ресторан "Аквариум", кафе "Звездочка", гостиница, летный и административный комплексы "Дальавиа", а также вся техника компании.
По предварительным оценкам, от продажи активов компания сможет выручить не более 1 млрд руб. В первую очередь погасят долги по заработной плате, это чуть больше 200 млн руб., остающиеся деньги поделят пропорционально между всеми кредиторам. Так, например, если долг авиакомпании перед хабаровским аэропортом составляет около 300 млн руб, то предприятие может получить лишь половину этой суммы.
Рассчитываться с кредиторами компания-банкрот начнет в ноябре 2009 года.
Тем временем в отношении прежнего руководства авиакомпании продолжается расследование. Ранее генеральному директору "Дальавиа" Валерию ЧИЧИЛИМОВУ было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Речь идет, в частности, о предоставлении бесплатных билетов на рейсы на сумму более 1 млн руб. Кроме того, руководителям компании вменяется в вину незаконная продажа авиадвигателей.
ДосьеОАО "Дальавиа" из-за долгов с 19 октября 2008 года прекратило выполнение полетов, отдав маршруты другим перевозчикам. С 1 ноября в авиакомпании была введена процедура наблюдения сроком на полгода. В результате сокращения штата из почти 2,8 тыс. человек первоначального состава на предприятии остались работать лишь 271 человек.
Ожидалось, что после прохождения процедуры банкротства "Дальавиа" войдет в состав "Авиалиний России".
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Во Владивостоке началась сборка павильона Магаданской области "Золотое сердце России"
- В Якутии запустят "мамонтовые" электронные торги к началу ВЭФ
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Визовые центры Владивостока под угрозой закрытия
- Из-за аукционов прибрежные регионы могут лишиться доходов от крабового промысла
- Сергей Радюшкин возглавил Приморское отделение ПАО Сбербанк
- Почему камчадалы забыли о российских верфях
- На острова Итуруп и Кунашир добраться стало проще
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Жители побережья оказались вне закона