Владивосток и Хабаровск - лучшие города для бизнеса

Одна из самых обсуждаемых тем на минувшей неделе в Приморье — публикация во всемирно известном и авторитетном издании, деловом журнале «Форбс», итогов своеобразного рейтинга «Лучший город для бизнеса».

Как сообщает ПТР, из 30 крупнейших городов России по совокупности показателей Владивосток оказался на 8 месте, Хабаровск - на 14!

Места городов в рейтинге русскоязычной версии «Форбс» определяли по суммарному количеству баллов, которые населенные пункты набрали при выставлении оценок по шести параметрам: социальные характеристики (численность населения и уровень образованности), покупательная способность населения, деловой климат, устойчивость к кризису (динамика сборов НДФЛ, динамика цен на жилую недвижимость и ставок аренды в торговых центрах, динамика официально зарегистрированной безработицы), инфраструктура (наличие удобного авиационного и автодорожного сообщения, стоимость подключения к электросетям), комфортность (наличие и класс гостиниц, присутствие федеральных сетей фастфуда, время в пути до Москвы).

Отметим, что по способности противостоять кризису Владивосток в этом списке, по мнению экспертов, оказался на 2-м месте после Краснодара. Да и по другим параметрам выглядит, на взгляд ПТР, не так уж плохо. Например, по «Форбсу» Владивосток по покупательной способности населения входит в тройку лидеров. Впрочем, достаточно взглянуть на уличный автопоток, чтобы убедиться: в этом журнал для богатых точно не ошибся.