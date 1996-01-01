ФНС приказано сорваться с цепи

В период кризисных явлений в экономике и, как следствие, острой нужды государства в пополнении бюджета, ФНС ужесточила требования к проверкам - повысила границу результативности проверок до миллиона рублей (приказ ФНС №409), а также предложила идти простым путем - находить среди контрагентов налогоплательщика компании, которые подпадают под признаки недобросовестных, и лишать налогоплательщика налоговых льгот, полученных в результате взаимодействия с такими организациями (Приказ ФНС России №ММ-3-2/467). Практически все проверки налогоплательщиков применяющих ОСН затрагивают данный вопрос с негативными для них последствиями. При этом налоговый орган исключает из состава затрат НП и вычетов по НДС суммы по контрагентам, которые, например, просто не отвечают на запрос в рамках встречных проверок, либо не заплатили налоги и т.п. Подчас очень тяжело отстоять свою правоту в спорах с налоговым органом.