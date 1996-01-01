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Вы стройте - нам зачтется
Компании, работающие на возведении строек форума АТЭС во Владивостоке, по идее, должны были дать солидную прибавку налоговых поступлений в местные бюджеты. Но ее пока не видно...
Если говорить о "своих" и "чужих" компаниях, а значит пришлых налогоплательщиках, участвующих в проектировании и возведении объектов к форуму АТЭС-2012, то в реализации проектов участвуют 17 приморских компаний- налогоплательщиков края, в их числе ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", ОАО "Приморгражданпроект", ОАО "Приморвзрывпром", ООО "Научно-производственное объединение "Гидротекс", ДНИИМФ и другие.
Практически каждая из названных компаний открыла по 2-3 филиала и представительства, к примеру, "Дальэнергомонтаж" задействовал Арсеньевское, Дальнегорское и Владивостокское монтажные управления. "Гидротекс" также открыло несколько филиалов. В итоге на благо Приморья трудятся около 40 местных компаний-налогоплательщиков.
Между тем 11 организаций не посчитали нужным встать на налоговый учет в Приморском крае, что, кстати, обязывает их сделать закон. Поэтому не совсем понятна в этом отношении позиция местных налоговых органов. Самыми дисциплинированными налогоплательщиками, уплачивающими налоги в краевой и владивостокский бюджеты, оказались компании из северной столицы, Сибири и Кубани.
По словам Галины НИКОНОВОЙ, президента Дальневосточной палаты налоговых консультантов, налоговые доходы бюджетов края и города должны автоматически пополняться благодаря уже одному тому факту, что все "инорегиональные" компании уплачивают во Владивостоке налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Именно по месту нахождения обособленного полразделения производится фактическая его уплата, даже если в конкретной местности, а в нашем случае это Владивосток, Уссурийск и Находка, трудится всего один человек от компании. В данном случае такая фирма может даже не иметь на месте расчетного счета.
В любом случае о том, что компания начала свою деятельность на территории другого субъекта федерации, необходимо уведомить районную налоговую инспекцию. Существуют специальные формы заявлений, которые заполняют уполномоченные на то лица. Ряд компаний, направленных в край для возведения объектов для форума, поступили именно так.
ДосьеВ 1-м квартале 2009 г. от предприятий, занятых в строительстве объектов форума АТЭС, в консолидированный бюджет поступило 281 млн 929 тыс. руб. ЕСН - 12 млн 821 тыс. руб. (в федеральный бюджет). По налогу на прибыль отчисления в общей совокупности составили 54 млн 258 тыс. руб., НДФЛ - 46 млн 846 тыс. руб., уплата транспортного налога оказалась равной 420 тыс. руб. Самым крупным налогоплательщиком оказалось ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", а также ОАО "Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота", ООО "Научно-производственное объединение "Гидротекс" и его подразделения, "Приморвзрывпром", СпецМорНефтеПорт "Козьмино" (путевое развитие и обустройство), ООО "Мостовик".
Смущает только то, что существенной налоговой прибавкой выплаты от "форумчан" ни для Приморья, ни для Владивостока не стали. Местные бюджеты городов и районов края с января по март собрали 2307,5 млн руб., что на 12,0% больше, чем в прошлом году. Бюджет края пополнился 5793,4 млн руб., которых оказалось лишь на 1,3% больше 2008 г. И это сложно объяснить повышением зарплаты чиновников.
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