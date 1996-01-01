Площадь раздора, или Какой быть центральной площади Владивостока

Спор архитекторов по поводу того, какой должна стать центральная площадь Владивостока, судя по всему, может выйти на новый уровень. Информация о том, что проектирование по заданию реального инвестора успешно продолжается, вызвала противоречивую реакцию членов Градосовета в минувшую среду.

Дело в том, что на одном из прошлых совещаний, проведенном в связи с презентацией проекта по площади, представленного проектировщиками компании "Аргус-Арт", было принято решение образовать рабочую группу, которая должна была поработать над замечаниями членов совета.

Представленные Градосовету для ознакомления новые проработки по площади были встречены довольно холодно. Особенно досталось колоннаде, которая предлагается с ее южной стороны.

Однако особой критике подверглась кулуарность продолжающейся работы, что остро критиковал руководитель "ПромстройНИИпроекта" Александр КАРЕПОВ. А Валентин АНИКЕЕВ пригрозил вообще выходом из Градосовета, который пытаются сделать ручным, и попросил оставить площадь в покое, чтобы в следующем году нормально провести торжества по случаю 150-летия города.

Известно, что в планах инвестора форсировать строительные работы по реконструкции площади уже в июле этого года, чтобы к юбилею города ее поверхность предстала в новом виде, ну а под самой площадью работы по подземным помещениям будут продолжаться дольше, но без помех для нормальной жизни центра города.