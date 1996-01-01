www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Площадь раздора, или Какой быть центральной площади Владивостока

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Спор архитекторов по поводу того, какой должна стать центральная площадь Владивостока, судя по всему, может выйти на новый уровень. Информация о том, что проектирование по заданию реального инвестора успешно продолжается, вызвала противоречивую реакцию членов Градосовета в минувшую среду.

Дело в том, что на одном из прошлых совещаний, проведенном в связи с презентацией проекта по площади, представленного проектировщиками компании "Аргус-Арт", было принято решение образовать рабочую группу, которая должна была поработать над замечаниями членов совета.

Представленные Градосовету для ознакомления новые проработки по площади были встречены довольно холодно. Особенно досталось колоннаде, которая предлагается с ее южной стороны.

Однако особой критике подверглась кулуарность продолжающейся работы, что остро критиковал руководитель "ПромстройНИИпроекта" Александр КАРЕПОВ. А Валентин АНИКЕЕВ пригрозил вообще выходом из Градосовета, который пытаются сделать ручным, и попросил оставить площадь в покое, чтобы в следующем году нормально провести торжества по случаю 150-летия города.

Известно, что в планах инвестора форсировать строительные работы по реконструкции площади уже в июле этого года, чтобы к юбилею города ее поверхность предстала в новом виде, ну а под самой площадью работы по подземным помещениям будут продолжаться дольше, но без помех для нормальной жизни центра города.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru