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Славянский СРЗ потерял на автомобилях

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ОАО "Славянский СРЗ" по итогам 2008 г. получил 1,734 млн руб. чистой прибыли, что в 2 раза меньше показателей 2007 г. Выручка компании выросла на 14,6%, до 392,176 млн руб. В том числе выручка от судоремонта в 2008 г. составила 210,7 млн руб.

Весомый вклад в показатели СРЗ в 2008 г. внес порт-пункт Славянка, способный принимать суда длиной до 230 метров у пирсов и причалов. Порт-пункт в 2008 г. выгрузил 33 046 автомашин и перегрузил около 37 тыс. тонн генеральных грузов (производственная мощность порта составляет 180 тыс. тонн грузов в год). Правда, уже в первом квартале 2009г. выгрузка автомашин составила всего 1 065 штук, тогда как перевалка грузов вышла на показатель в 20 тыс. тонн.

В 2009г. руководство порта рассчитывает на расширение клиентской базы не менее чем на 15% за счет отечественных судовладельцев, вернув их на рынок судоремонта из Китая, и выстраивание долговременных партнерских отношений с иными заказчиками. Кроме того, планируется освоение новых видов производства, в том числе строительство барж и судов для прибрежного рыболовства, строительство буксирного флота, а также участие в тендере в рамках проекта строительства вантового моста через бухту Золотой Рог.

В настоящее время завод освобожден от НДС на судоремонтные работы в период стоянки в портах (все виды портовых сборов, услуги судов портового флота, а также лоцманская проводка). В компании отмечают, что планируемая отмена этой льготы существенно повлияет на финансовый результат завода: ежемесячная потеря выручки от НДС - в сумме около 4 млн руб. - из-за уменьшения количества заказов по судоремонту.

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