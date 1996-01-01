Фронт на линии причала

Начавшиеся работы на отдельных объектах будущего саммита оживили экономику Приморского края. Однако миллиарды бюджетных денег вызывают интерес не только у частного бизнеса.

В борьбе за государственные деньги пересекаются интересы различных государственных ведомств. Однако впервые в Приморье кулуарный конфликт двух государственных ведомств получил широкую огласку. До этого подобные "схватки" никогда не становились объектом газетных публикаций.

Речь идет о ФГУП "Военно-морское строительное управление ТОФ Министерства обороны РФ" вернее о его Конторе материально-технического снабжения - 1118 (КМТС), расположенной по адресу: г.Владивосток, ул.Калинина, 30. В бизнес-среде предприятие известно и как небольшая портовая компания, имеющая основной актив в виде 400 метров причальных стенок в бухте Золотой Рог и подъездных железнодорожных путей. Если обратиться к истории, то предприятию более 55 лет, большую часть из которых оно работало в интересах Министерства обороны РФ. Однако в последние годы КМТС активно занялось коммерческой деятельностью. И, как утверждают представители компании, за это время благодаря коллективу была сформирована материально-техническая база, включающая в себя причалы, складские помещения и крановое хозяйство. За счет заработанных средств предприятие проводило капитальный ремонт и модернизацию основных производственных активов.

Коммерческие проекты КМТС - это отражение действительности, происходящей в ФГУП "ВМСУ ТОФ МО РФ". По существу военная организация является компанией, ведущей строительство военных и гражданских объектов по заказу министерства обороны. В числе этих объектов - крупнейший проект "Снеговая падь". Но так как предприятие занимается исключительно хозяйственной деятельностью, государство принимает решение о том, чтобы вывести данное ФГУП из состава Министерства обороны и придать ему новый юридический статус в виде акционерного общества. Поэтому в соответствии с указом президента РФ № 1359 от 15.09.2008 г. "Об Оборонсервисе", ФГУП "ВМСУ ТОФ МО РФ" подлежит преобразованию в ОАО и включается в перечень стратегических предприятий со 100%-ным госкапиталом.

По информации "ЗР", акционированное предприятие будет, как и прежде, заниматься хозяйственной деятельностью. Понятно, что статус компании сделает бывшего военного застройщика одним из самых серьезных игроков на строительном рынке всего Дальнего Востока, так как активы предприятия оцениваются десятками, если не сотнями миллионов долларов. Новая структура будет иметь совет директоров, который, вполне возможно, возглавит нынешний командир ФГУП "ВМСУ ТОФ МО РФ" генерал-майор Василий АРИСОВ.

Ожидается, что акционирование пройдет уже в ближайшем месяце. Однако активы будущей компании внезапно заинтересовали представителей управления администрации Президента РФ. Как удалось узнать "ЗР", существует письменное предложение от представителя управделами администрации президента и директора ФГУП "Дирекция строительства Приморского океанариума" Андрея ПОПЛАВСКОГО передать КМТС на баланс "Дирекция строительства Приморского океанариума".

"ЗР" удалось связаться Андреем Поплавским, который подтвердил, что такая инициатива действительно существует. Мотивировка смены ведомственной принадлежности - будущие грузы объектов саммита. "Ожидается, что через КМТС пройдет 1,5 млн тонн груза. Мы, как "Дирекция строительства Приморского океанариума", сэкономим государству 200 млн руб. на стоимости грузовых работ. Ведь если этот груз отдать частному бизнесу - они на этом должны заработать. А мы только выполним государственную задачу без доли прибыли в этом проекте", - говорит г-н Поплавский.

У представителей ФГУП "ВМСУ ТОФ МО РФ" совершенно другое мнение. Официальных комментариев они не дают, а неофициально утверждают, что идет борьба за предприятие между определенными группировками чиновников. По их версии, предприятие на грузах все равно заработает хорошие деньги, а после 2012 г. пройдет процедуру приватизации и порт приобретет новых собственников. А ведь, как правило, акционерами предприятий после приватизации становятся бывшие директора или руководители.

Настойчивость Дирекции по строительству океанариума в ВМСУ считают неким давлением. Представители КМТС заявляют, что они готовы обработать все будущие грузы, поэтому причин отдавать предприятие другой государственной организации по большому счету нет.

"Пользуясь данной ситуацией, в настоящие время, по имеющейся информации, отдельными должностными лицами ведется активная работа по изъятию данного комплекса якобы в интересах поставки строительных материалов для строительства Приморского океанариума на острове Русском с последующим сокращением более 300 работников предприятия. Считаем, что передача комплекса для строительства Приморского океанариума на острове Русском противоречит государственным интересам и интересам трудового коллектива и является исключительно прикрытием сделки по последующей продаже государственного имущества заинтересованным коммерческим структурам. Неоднократно предлагалось совместное использование погрузо-разгрузочных мощностей с учетом потребности Приморского океанариума на острове Русском, что положительно скажется на заработной плате трудового коллектива, однако определенным лицам нет необходимости думать об этом. Складывается мнение, что кто-то, используя высокий государственный статус Президента РФ, пытается за Вашей спиной решить свои меркантильные интересы", - говорится в письме, которое было отправлено в различные государственные структуры, в том числе и в Администрацию Президента РФ.

По информации "ЗР", конфликт уже дошел до министра обороны. По словам Андрея Поплавского, существует распоряжение министра, по которому строптивый генерал должен отдать предприятие. Однако наши источники утверждают, что передача имущества в тот момент, когда происходит акционирование, запрещена законом, поэтому министр отдать генералу приказ в письменной форме вроде как не может...

Но даже тот факт, что генерал не принимает рекомендации сверху, говорит о том, что борьба за этот актив будет ожесточенной. Слишком мало в стране осталось "лакомой" госсобственности и слишком много желающих стать новыми собственниками. Ведь по существу предприятие уже давно делает акцент на коммерческую деятельность, и на это государство не сильно обращало внимание, как, впрочем, и на то, что, по некоторым данным, строительство котлована под океанариум в бухте Патрокол обошлось казне около 150 млн руб.