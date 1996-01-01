"Порт-Актив" обзавелся управляющей компанией

Акционеры ЗАО "Порт-Актив" (Владивосток) на внеочередном собрании досрочно расторгли трудовой договор с гендиректором Владимиром ВОРОБЬЕВЫМ от 24 апреля 2007г. и передали полномочия единоличного исполнительного органа управляющей компании - ЗАО "ТРАНСИНКОМ" (единственный акционер "Порт-Актива". - Прим. авт.) со 2 июня. Отметим, что главным активом "Порт-Актива" являются 50% ООО "М-Порт" (еще 50% принадлежит ОАО "Дальневосточное морское пароходство"), владеющего 95,6% акций ОАО "Владивостокский морской торговый порт". По сведениям участников рынка, "ТРАНСИНКОМ" контролируется менеджерами порта.