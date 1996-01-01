Университет на острове Русский достроят только к 2025 году

Офис ФГУ "Дальневосточной дирекции Росстроя" посетила делегация японских бизнесменов. Первый замгендиректора Виктор МЯСНИК показал гостям проект Дальневосточного федерального университета и подробно рассказал об этапах строительства.

Представителей японского бизнеса особо интересовали перспективы застройки всего полуострова Саперный, каким образом будет осуществляться электро-, водоснабжение острова. Виктор Мясник пояснил, что застройка полуострова не закончится в 2012 году. Полностью ДВФУ планируется построить в 2025 году, сообщает пресс-служба Дальневосточной дирекция Росстроя.