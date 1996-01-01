Японцы присматриваются к Дальнему Востоку

Японские бизнесмены регулярно наведываются в столицу Приморья, как группами, так и соло. И каждый находит здесь свой интерес: Россия - Клондайк для иностранных инвестиций. Поэтому пресса давно не обращает внимания на эти вояжи.

Нынешний визит деловых людей из Страны восходящего солнца мог бы также остаться в тени, если бы не одно "но". В составе делегации, возглавляемой президентом Японской ассоциации торговли с Россией и странами СНГ, старшим советником компании Mitsubishi Heavy Industries, Ltd господином Такаси НИСИОКА, 70 человек! Такого многочисленного десанта, делегированного японскими деловыми кругами, Владивосток давно не видел.

Главная цель приезда японцев - определиться с перечнем проектов, связанных с развитием инфраструктуры города и порта, где бы японский капитал смог поучаствовать. Японцы не скрывали своего интереса к Владивостоку, причем будущее столицы Приморья их интересует больше, чем нынешнее положение дел города нашенского. Прежде всего, их интересовала судьба объектов форума АТЭС 2012 года после его завершения. И развитие энергетики во Владивостоке опять же после грядущего саммита.

Трехдневная программа пребывания японских бизнесменов в столице Приморья была обширна. По словам японцев, Владивосток произвел на них очень благоприятное впечатление.

Познакомились визитеры и со строящимися объектами саммита АТЭС 2012 года. В день прибытия, в понедельник, им показали строительство моста на остров Русский. Во время рабочей встречи представителей администрации Владивостока и японских бизнесменов господин Такаси Нисиока признался, что, после осмотра строительства моста на остров Русский и оценив темпы и качество работы мостостроителей, он на 100% уверен, что все строящиеся объекты саммита АТЭС 2012 года будут сданы в срок.

По единодушному мнению принимающей стороны и японских бизнесменов, сам Бог велел укреплять побратимские связи между Японией и столицей Приморья. Во-первых, Владивосток - самый близкий к Японии на тихоокеанском побережье российский город в европейском стиле. Во-вторых, у Владивостока из восьми городов-побратимов три города японских: Ниигата, Хакодатэ и Акита. Кроме того, по данным Владивостокской таможни, Япония - самый крупный контрагент по импорту. Только в первом квартале 2009 года доля Страны восходящего солнца по импорту составила $122 млн, это 29 % от общего объема импорта.