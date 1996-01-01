"Примтеплоэнерго" не будет снабжать Дальнегорск теплом

КГУП "Примтеплоэнерго" уходит из Дальнегорска: в адрес дальнегорской администрации направлено уведомление, в котором говорится о расторжении муниципального контракта по теплоснабжению Дальнегорского городского округа с 30 мая текущего года.

Причины ухода теплоэнергетиков из Дальнегорска ранее озвучил директор предприятия Александр ПАТРИН: это огромные убытки, которые несет "Примтеплоэнерго" в ДГО. КГУП теряет в ДГО более 321 млн руб. в год. Только на мазут - а Дальнегорский городской округ на 100% мазутозависимый - предприятие в прошлом году потратило 525 млн руб. При этом значительную долю убытков КГУП несло из-за большого количества альтернативщиков, отрезавшихся от центрального отопления - их 25% от общего количества жителей Дальнегорска (4 тыс. квартир из 20 тыс.). Поэтому на обращение дальнегорского городского совета ветеранов войны и труда, в котором ветераны просят теплоэнергетиков не уходить из Дальнегорска, руководство "Примтеплоэнерго" ответило отказом. Ветераны ссылаются на то, что на территории ДГО проживает более 12 тыс. пенсионеров и ветеранов, которые всегда исправно платят за тепло. Это более половины всех абонентов "Примтеплоэнерго" в округа.

Мотивируя свой отказ, Александр Патрин отметил, что в ДГО самые низкие сборы за тепло среди 29 районов, на территории которых работает КГУП, что администрация ДГО не принимает мер по пресечению практики перехода жителей на альтернативное отопление. Потому, мол, по окончании отопительного сезона предприятие передает исполнение полномочий по теплоснабжению администрации городского округа. Котельные и сети КГУП арендовало у муниципалитета, а теперь возвращает их владельцу. Про то, почему жители не платят, руководство КГУП не сообщило. Между тем причина одна: тариф на тепло в Дальнегорске один из самых высоких по краю (за отопление трехкомнатной квартиры, например, зимой приходится платить от 4,5 до 6 тыс. руб. в месяц), а население в массе своей неплатежеспособное. Вот и переходят дальнегорцы да кавалеровцы на альтернативное отопление. И закон им, кстати, это позволяет.

2 июня в горадминистрации состоялось совещание с участием мэра Григория КРУТИКОВА и представителей городской прокуратуры, милиции, дальнегорского филиала КГУП "Примтеплоэнерго". Мэр сообщил, что 25 июня работники филиала "Дальнегорский" КГУП "Примтеплоэнерго" будут уволены по сокращению штата в связи с прекращением деятельности КГУП в ДГО. С этого же времени филиал перестанет осуществлять охрану котельных и других объектов теплоснабжения округа. Приостановлены работы по подготовке к зиме. Под угрозой нормальное прохождение следующего отопительного сезона. Ремонтировать котельные и сети надо уже сейчас. Только на центральной котельной города требуется замена двух сетевых водонагревателей, без которых котельная не сможет работать и отапливать центральную часть Дальнегорска. Не накапливается сегодня и топливо к следующему отопительному сезону. К его началу должно быть завезено более 10 тыс. тонн мазута, на что нужно потратить около 100 млн руб. Есть опасения, что летом цена мазута пойдет вверх. А городские финансы поют романсы. Из-за сбоев в работе ОАО "ГМК-Дальполиметалл" и ЗАО ГХК "Бор" местный бюджет в этом году не досчитался 25 млн руб. Предприятия уже начали гасить долги по налогам, поэтому есть надежда погасить долги МО за отопление муниципальных объектов.

Администрации ДГО предстоит решить насущный вопрос - кому доверить дальнейшее теплоснабжение городского округа?.. На совещании решили провести 26 июня конкурс по сдаче в аренду котельных и других объектов, необходимых для отопления городского округа. Первая попытка провести такой муниципальный конкурс состоялась 8 мая этого года: претендентов не нашлось. И не мудрено: кому охота вешать на себя "гирю", которая оказалась неподъемной даже для солидного краевого предприятия!

На совещании решили также обратиться с письмами о сложившейся ситуации к вице-губернатору Александру КОСТЕНКО, в департамент ЖКХ администрации края, в главное управление МЧС по Приморскому краю. Похоже, в Дальнегорске власть совсем растерялась и уповает только на помощь края: "вот приедет барин - барин нас рассудит".