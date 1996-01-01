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Нерпа" готовится к новым испытаниям. Вместе с заводом
Сбербанк увеличил свою долю в уставном капитале ОАО "Амурский судостроительный завод" с 1,39% до 22,27%. Пока.
Кредитная задолженность судостроительного завода составила 36 млрд рублей, из них 13,9 млрд рублей - долг Сбербанку. Правительство пообещало, что власти РФ выделят 2,5 млрд рублей и свыше $400 млн на реструктуризацию долгов завода и достройку атомной подлодки "Нерпа", ЧП с которой на испытаниях и подрубило завод. Ведь предприятие держалось и держится на госзаказах.
Будучи в Комсомольске-на-Амуре, премьер-министр РФ Владимир ПУТИН назвал уникальной ситуацию с Амурским судостроительным заводом, частные акционеры которого передают за долги Сбербанку за символическую плату контрольный пакет акций. Впоследствии этот пакет в 59% должен перейти государственной Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Тем временем атомная субмарина на 96% уже готова к испытаниям и осенью этого года войдёт в боевой состав ВМФ России для последующей передачи ВМС Индии. По данным источников РИА Новости, она проведет в Индии 10 лет, а "арендная плата" составит $50 млн в год.
ДосьеНа территории Дальневосточного федерального округа расположены 25 судостроительных и судоремонтных предприятий, которые в настоящее время обеспечивают выполнение около 6% промышленного производства отечественного судостроения.
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