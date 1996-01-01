"Антикризис" для инноваций

Хабаровское представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере приглашает предпринимателей принять участие в конкурсе в рамках федеральной программы "Антикризис". Она призвана помочь в реализации проектов малых инновационных предприятий, попавших в сложную ситуацию. Объём финансирования по программе составляет до 10 млн рублей. Получить подробную информацию можно в Дальневосточном агентстве содействия инновациям: г. Хабаровск, ул.Тургенева, 69, тел. 30-65-91, тел./факс 30-56-11. Сайт: www.dasi.27.ru; www.fasie.ru