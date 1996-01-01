НК "Альянс" открывает карты

В условиях экономического кризиса оптимизация расходов становится еще более значимым фактором успеха в конкурентной борьбе. Конечно, можно просто волевым решением разделить среднемесячные переменные издержки на 2 и обязать персонал компании придерживаться заявленных ограничений, но лучший вариант - поискать в каждой статье расходов пути их снижения за счет точечного контроля и использования современных средств учета.

Например, бюджет на закупку топлива. В деятельности большинства компаний - это не последняя затратная статья. Как сделать расходы на топливо ниже, получить точные прогнозы по тратам на следующий месяц, уменьшить время на обработку первичных данных сотрудниками бухгалтерии? Ответ - заключить договор на обслуживание по пластиковым картам с ОАО "Приморнефтепродукт" Нефтяной компании "Альянс".

Уже несколько лет НК "Альянс" предлагает в своей сети АЗС услугу оплаты топлива по безналичному расчету с использованием специальных топливных карт. И если десять лет тому назад, когда впервые на розничном рынке нефтепродуктов Приморья была предложена новая схема расчетов, топливная карта привлекла единичных клиентов, то сегодня ситуация поменялась кардинально. Только за последний год число "карточных" клиентов выросло на 37%. Столь высокие темпы завоевания дальневосточного рынка - результат целенаправленных действий нефтяной компании, активно продвигающей услугу не только в крупных городах, но и за их пределами. Переломным в этой работе был 2006 год, когда компания предложила единую карту для трех дальневосточных регионов.

"При прежней системе обслуживания у нас было в Приморье 37 АЗС, принимающих к оплате топливные карты, и не такое большое количество клиентов, готовых работать по этой схеме расчетов, - рассказывает начальник отдела безналичных расчетов "Приморнефтепродукта" Анжелика БАРАНОВА. - Но когда объявили о переходе на новую систему, то многим стала интересна, прежде всего, появившаяся возможность использовать единую карту на всем пути следования от Владивостока до Благовещенска".

Сегодня конкурентное преимущество НК "Альянс" - это самая широкая на Дальнем Востоке сеть АЗС. При этом в Приморье пластиковые карты "Альянса" принимают к оплате на 97 из принадлежащих компании 111 АЗС. Кроме того, терминал установлен на 88 АЗС "Альянса" в Хабаровском крае и более чем на 20 - в Амурской области. Не дошла услуга только в те районы, где это сделать технически невозможно из-за отсутствия устойчивой связи. При столь обширной географии предоставления услуги наибольшее число клиентов, по понятным причинам, находится в крупных городах. Именно здесь компании и организации получили больше возможностей оценить преимущества карт. В немалой степени этому способствовала и уже сложившаяся практика подобных расчетов, распространенная в банковской сфере. Не случайно именно банки стали одними из первых клиентов, отдавших предпочтение карте.

В районах края к терминалу на автозаправках относятся с меньшим интересом. Слишком сильна инерция традиционных форм обслуживания - архаичных талонных систем и бумажных ведомостей. Поэтому рынки районного масштаба - это по большому счету то "непаханое поле", которое еще предстоит осваивать. Впрочем, эта работа уже сейчас набирает обороты, и именно там, в провинции, для удобства клиентов создаются специальные офисы, где можно заключить договор на обслуживание и получить пластиковые карты. Помимо Владивостока и Уссурийска такие офисы уже работают в Дальнереченске и поселке Сысоевка (недалеко от Арсеньева). Главная стратегическая задача в развитии услуги безналичных расчетов, по словам Анжелики Барановой, в ближайшие годы полностью перейти на работу с картами. Уже сейчас компания обслуживает в общей сложности 14 тыс. карт. Это почти в три раза больше, чем в 2005 году.

"В перспективе мы хотим вообще уйти от талонов, поскольку карта удобнее и клиентам, и нам. Главные преимущества здесь в экономии и безопасности. Экономится время и при обслуживании на АЗС, и при работе с документами. Известно, что обслуживание через терминал вообще занимает не более одной минуты. Существенно облегчается и работа бухгалтера предприятия-клиента, поскольку трудоемкость, существующая при обработке бумажного носителя информации, нивелируется. Бухгалтер получает удобный для отчета и анализа информационный детализированный отчет - реестр операций по картам - по каждому случаю заправки с указанием даты и места получения услуги, номера карты, наименования, количества, цены нефтепродукта, стоимости заправки. Это своего рода акт сверки. Кстати, именно сотрудники, курирующие вопросы бухгалтерского учета и финансов, обычно выступают внутри своей компании с инициативой перехода на работу по пластиковым картам.

Еще одним достоинством пластиковой карты является возможность выставления дневных лимитов топлива. Например, ваш торговый представитель работает на определенном маршруте. Ежедневный пробег машины и нормативы потребления топлива известны. Можно установить лимит по карте, равный, допустим, 15 литрам в сутки, и в итоге мы получаем точный прогноз потребления топлива на месяц, отсутствие махинаций со стороны персонала и уход от заправки за наличный расчет, как это обычно практикуется, из дневной выручки торгового представителя". Но экономия во времени - это еще и возможность избежать очередей, до сих пор сохраняющихся при получении клиентом бланка-талона, который к тому же действителен только в течение месяца. В то же время договоры на обслуживание топливных карт в большинстве случаев вообще бессрочные. К тому же предприятие, имея на руках детализированный отчет, получает возможность точно просчитывать расходы на нефтепродукты и планировать их, не опираясь на некие приблизительные нормы потребления. А это уже экономия затрат. Кстати, деньги клиенты экономят еще и благодаря возмещению НДС. Другая особенность заключается в формировании цены топлива по пластиковой карте. Цены на АЗС "Альянса" варьируются в зависимости от месторасположения АЗС. Например, во Владивостоке цены на 30-50 коп. выше, чем на АЗС, расположенных в г.Артеме. Так вот, цена топлива при расчетах по пластиковой карте в среднем соответствует цене, которая действует для "краевых" АЗС.

Этими явными преимуществами достоинства пластиковой карты не исчерпываются. Клиенты, поменявшие талоны на карточки, отмечают довольно высокую степень безопасности новой формы обслуживания. В случае утери или кражи карточки постороннему человеку воспользоваться ею практически невозможно. Она защищена индивидуальным PIN-кодом. К тому же на пластиковых картах нет денег, средства находятся на индивидуальном лицевом счете, и в случае утери карты это защищает организацию от потери денежных средств.

Возможность топливных карт не ограничивается только заправкой автотранспотра. Как правило, их можно использовать и при покупке сопутствующих товаров и услуг, например, приобрести масла, автохимию и даже оплатить услуги автомойки. В последние годы при АЗС НК "Альянс" стали появляться супермаркеты, где владелец топливной карты может с ее помощью приобрести продукты питания по безналичному расчету. "Приморнефтепродукт" открывает уже пятый подобный магазин под брендом "Альянс" во Владивостоке, а всего их по краю тринадцать.

Вопрос повышения эффективности любого бизнеса, и реализация нефтепродуктов тут не исключение, заставляет постоянно искать новые, более оптимальные пути развития. Для НК "Альянс" это процесс обоюдный - не так давно компания провела очередной опрос клиентов, чтобы определить, как меняются их потребности при работе с картой. "Мы выяснили, что большинство клиентов хотят получить такую услугу, как ежедневное электронное информирование об остатке денежных средств на их субсчете, - рассказывает Анжелика Баранова. - Эту услугу мы уже реализовали. Она позволила сократить количество звонков, которые поступают к нам в отдел. Раз в неделю или даже чаще каждая компания просит нас предоставить эту информацию. Теперь она имеет возможность, проверив свою электронную почту, увидеть остаток денежных средств. Сейчас также по желанию клиентов разрабатывается новая программа, которая позволит клиентам отслеживать свои отчетные документы на нашем интернет-сайте".

Кризис подталкивает компании к новым бизнес-решениям, заставляет отказываться от привычных правил работы. У НК "Альянс" есть готовое проверенное решение оптимизации затрат.