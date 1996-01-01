"Синергия" показала рост

Акционеры ОАО "Синергия" переизберут совет директоров на годовом собрании 14 апреля 2009 г. Об этом говорится в официальных документах компании. В повестку собрания акционеров также включены вопросы об утверждении годового отчета общества, избрании ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества и внесении изменений в устав общества.

Стратегическим направлением деятельности ОАО "Синергия" является производство ликероводочной продукции. В состав холдинга входят семь ликеро-водочных и один спиртовой завод, а также ряд предприятий в области пищевой промышленности. Центральный управляющий офис Группы компаний "Синергия" расположен в Москве. На Дальнем Востоке оперативное управление шестью предприятиями осуществляет компания "Синергия-Восток", входящая в группу и базирующаяся во Владивостоке.

Досье Группа компаний "Синергия" включает 16 предприятий в 7 регионах РФ. Основные торговые марки - "Белуга", "Беленькая", "Русский лед", "Государев заказ", "Силы природы", "Аз" и др. В марте 2008г. компания приобрела водочный бренд "Мягков" - один из лидирующих брендов в быстроразвивающемся субпремиальном ценовом сегменте в России и на Украине. Председатель правления ОАО "Синергия" Александр МЕЧЕТИН владеет 51,8% акций компании, член Совета Федерации и бывший зампред правления РАО "ЕЭС России" Валентин ЗАВАДНИКОВ - 25,2%.

Чистая прибыль ОАО "Синергия" по РСБУ в I полугодии 2008 г. выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и составила 1 505 тыс. руб. Объем продаж ликероводочных изделий вырос на 45,5% - до 10 058 тыс. дал. Рыночная доля "Синергии" на рынке крепких спиртных напитков РФ составляет 8,2%.