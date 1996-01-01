"Суперджет 100" ускорится

Оборудование, ускоряющее сборку самолета "Сухой Суперджет 100", введено на Комсомольском заводе ОАО "Компания "Сухой", сообщили в пресс-службе компании "Сухой".

Первый в России автоматический стенд стыковки фюзеляжа среднемагистрального самолета "Сухой Суперджет 100" производства германской фирмы Brotje введен в эксплуатацию на входящем в холдинг "Сухой" Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении имени Ю.А.Гагарина (КнААПО).

Стенд существенно упрощает процесс нивелировки отсеков фюзеляжа самолета, на выставление только одного из пяти раньше требовалось до трех дней. Теперь весь процесс займет один день. Сведение отсеков происходит автоматически с использованием компьютера. Всеми действиями с пульта управления руководят два оператора. Занятые на стенде сотрудники КнААПО прошли обучение у специалистов фирмы Brotje и получили соответствующие сертификаты на обслуживание и эксплуатацию оборудования.