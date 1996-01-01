Ненужный металл

Правительство в середине марта отказалось от закупок вольфрама в госрезерв. Это значит, что предприятия отрасли, попытавшиеся в начале года совместными усилиями решить свои проблемы, будут выживать поодиночке.

28 января российские представители вольфрамовой отрасли встретились в Москве, чтобы совместно обсудить сложившуюся на рынке негативную ситуацию с ценами на вольфрам и попытаться найти из нее выход. К этому времени уже остановились все предприятия, связанные с добычей и переработкой вольфрама в России. В общей сложности работы лишились около 8 тыс. человек, занятые в отрасли.

Сообщество производителей вольфрама выработало предложение Правительству РФ - в течение этого кризисного года покупать и закладывать в госрезерв чистый вольфрам и вольфрамовый ангидрид, тем самым поддерживая всю цепочку его производства, начиная от горняков. Цена вопроса составляла, по расчетам участников совещания, 5 млрд рублей. При подъеме рынка металлов государство могло бы продать вольфрам по более высокой цене. А пока, уже в этом году, за счет работы отрасли в бюджет возвратились бы 1,5 млрд руб. в виде налогов. Работающие производства давали бы работу смежникам, а люди получали бы зарплату.

Представители Минпромторга после 28 января заслушали всех участников, и в середине февраля общее предложение было отправлено в правительство. Последующий месяц ушел на подготовку всевозможных справок по запросам министерства, в результате в середине марта пришел отказ. Государство не сочло возможным помогать производителям вольфрама.

- В России давно нет потребности в вольфраме, - комментирует сложившуюся ситуацию председатель совета директоров ОАО "Приморский ГОК" Иван ШЕПЕТА, - поэтому искать причину угнетенного состояния нашей отрасли в кризисе - полная ерунда. А между тем вольфрам - это элемент, обязательный в машиностроении. И если он в стране не востребован, то значит и машиностроение у нас на соответствующем уровне. Сегодня спрос на вольфрам в стране находится на уровне 6-7% от 1990 года. Россия жила последние годы за счет двух составляющих: роста цен на нефть и металлы и обнищания 70% населения. Между тем без развития машиностроения долго не проживет ни одна страна, сколько бы у нее ни было нефти и газа. Это не только мое мнение. В правительстве звучат речи о необходимости развития не только нефтегазовой, но и других отраслей, однако далее разговоров дело пока не идет.

Мы встали не из-за убытков

Падение цен на вольфрам отразились на всех его производителях, но "Приморский ГОК" в декабре остановился не из-за убытков, говорит Иван Шепета.

- Да, мы продали накануне не шесть вагонов концентрата, как планировалось, а только два, но остановиться пришлось потому, что потребовались деньги для обслуживания поселка Восток. Впереди была суровая зима с морозами, которые достигают у нас 40 и 50 градусов. На поселок мы обычно тратили около 50 млн в год, а в прошлом году комбинату пришлось купить обанкротившееся предприятие "Энергетик" и полностью взять на себя отопление поселка.

С огромным трудом в декабре удалось убедить японцев купить три вагона концентрата, в январе - еще три, это даже позволило запустить обогатительную фабрику, благо руда на складе была. Надежды на заказ прежних партнеров - австрийцев не оправдались, они не стали продлевать контракт, но удалось заключить небольшой контракт с американцами, хотя цена оказалась значительно ниже прошлогодней.

- За счет этого удалось продержаться всю зиму и начало весны 2009 г. Декабрь и январь использовали, чтобы отправить работников в очередные оплачиваемые отпуска, увольнений и сокращений не проводили, но и не брали людей на возникающие вакансии. С первого февраля заработала не только фабрика, но и рудник. За все эти месяцы комбинат ни разу не задержал заработную плату.

Досье По итогам 2008 г. балансовая прибыль ОАО "Приморский ГОК" снизилась и составила, по предварительным данным, 51 млн руб. Причиной стал декабрьский простой. Себестоимость продукции по итогам года составила 337 млн руб., рентабельность - 15%.

Взгляд на ближайшего соседа

Итак, свое государство отказало вольфрамщикам в поддержке. Выход для комбината руководство "Приморского ГОКа" видит в партнерстве с ближайшим соседом - Китаем. Китай, как известно, уже не первый месяц активно создает резерв металлов для поддержки своих производителей. Китай оказался заинтересован в закупках вольфрама за рубежом, хотя сам является его крупнейшим производителем. А России вольфрам по-прежнему не нужен.